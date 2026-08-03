1.4 مليار يورو خسائر النمسا بسبب «الحرّ»

سجلت النمسا رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة لشهر يوليو، حيث بلغت الحرارة 40.3 درجة مئوية في مدينة فيزلبورغ بولاية النمسا السفلى، لتصبح أعلى درجة حرارة في البلاد، متجاوزة الرقم القياسي المسجل لشهر يوليو بفارق 0.2 درجة.

وتجاوزت درجة الحرارة، المسجلة في شهر يوليو، أعلى درجات حرارة مسجلة سابقاً في ولايتَي النمسا العليا والنمسا السفلى، وتجاوزت الرقم القياسي السابق لشهر يوليو، بواقع 39.7 درجة مئوية في 27 يوليو 1983 بولاية كارنتن، وتوقع خبراء الطقس أن تتجاوز موجة الحر الحالية الرقم القياسي السابق، المسجل في عام 2013، لتصبح الأقوى على مستوى النمسا منذ بدء القياسات.

وتتعرض النمسا لثاني موجة حر قاسية منذ بدء موسم الصيف، ويُقدّر الباحثون حجم الأضرار الناجمة عن موجتَي الحر خلال فصل الصيف الحالي بنحو 1.4 مليار يورو.

وحذّرت هيئة الأرصاد النمساوية، أمس، من أسبوع جديد شديد الحرارة، يبدأ اليوم، وعزت السبب إلى سيطرة كتل هوائية ساخنة شبه استوائية وضغط جوي مرتفع قادم من جنوب غرب أوروبا.

وأرجع باحثون في جامعة «غراتس» النمساوية أسباب موجات الحر الشديدة، وتغيّر مناخ النمسا إلى النشاط البشري، ويرى الباحثون أن نحو 80% من موجات الحر الشديدة ترجع إلى الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري.

وحذّر الخبراء من تداعيات واسعة النطاق، بسبب تأثير الحر الشديد في السكان، والطبيعة، والبنية التحتية، وزيادة الجفاف، وارتفاع خطر حرائق الغابات.