ترامب.. حين يتحول الرئيس إلى بطل في عوالم خيالية

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثارة الجدل عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، بعد إعادة نشره، أمس السبت، صوراً عدة معدّلة ومولّدة بالذكاء الاصطناعي، ظهر فيها في مشاهد خيالية ومتنوعة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الصور التي نشرها، ظهر ترامب مرتدياً ملابس مستوحاة من أسطورة موسيقى الروك الراحل إلفيس بريسلي، كما نشر صوراً أخرى بملابس عسكرية وشخصيات تاريخية، في إطار سلسلة من المنشورات التي اعتمدت بالكامل تقريباً على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تداول ترامب صورة تجمعه بكائن فضائي داخل ما يبدو أنه موقع عسكري أميركي، وهو ما اعتبره البعض مجرد محتوى ساخر، بينما ربطه آخرون بملف الأجسام الطائرة المجهولة الذي عاد إلى الواجهة مؤخراً في الولايات المتحدة.

ولم تتوقف المنشورات عند هذا الحد، إذ نشر صورة أخرى يظهر فيها وهو يقبّل المسيح، بينما يظهر في الخلفية علم الولايات المتحدة. كما شملت المنشورات أيضاً إعادة نشر صورة قديمة لترامب في طفولته، مرتدياً الزي العسكري، علّق عليها قائلاً: "نفس الفتى، ولكن بطاقة أكبر الآن".كما جدد تلميحاته بشأن ضم غرينلاند.

ويرى مراقبون أن ترامب بات يعتمد بشكل متزايد على الصور المنتجة بالذكاء الاصطناعي لجذب الانتباه وإثارة النقاش على منصاته، في حين يعتبر منتقدوه أن هذه المنشورات تسهم في طمس الفارق بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصطنع، خاصة عندما تتناول شخصيات أو رموزاً دينية.