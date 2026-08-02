متسلق جبال يمشي عشرة كيلومترات بعصا تخترق صدره

كان ديفيد سيفالدي يتنزه مع بعض أصدقائه في هضبة "الموت المتجمد" في مونتانا، عندما انزلقت عصاه وانغرست في جسده، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ومن المفارقات، أن سيفالدي، البالغ من العمر 32 عامًا، يعمل ممرضًا متخصصًا في العناية بالجروح عندما لا يكون في رحلة تنزه. وقد أفادته خبرته عندما اخترقت العصا، التي يبلغ طولها 111 سم وذات طرف فولاذي، جسده أسفل ذراعه اليسرى وخرجت من ظهره.

فحص سيفالدي نفسه بهدوء، واستنتج أن العصا لم تصب رئتيه أو أي أعضاء حيوية أخرى، فقرر أن أفضل ما يمكن فعله هو النزول من الجبل سيرًا على الأقدام لمسافة تزيد عن 10 كم، والعصا مغروسة في جسده كجندي قديم يرفض إزالة سهم. وباستخدام جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، تواصل وأصدقائه مع فرق البحث والإنقاذ، التي تابعت تقدم المجموعة بينما أكمل سيفالدي رحلته سيرًا على الأقدام.

واستغرق النزول أكثر من ست ساعات، حيث اضطر الثلاثة إلى السير عبر الصخور والحقول الثلجية والمناطق الوعرة.

لم ينجُ سيفالدي من الرحلة فحسب، بل قام الأطباء لاحقًا بإزالة المسمار في نفس المستشفى الذي يعمل فيه. ولأنه لم يُصب أي عضو حيوي، عاد إلى عمله في وقت لاحق من ذلك الأسبوع.