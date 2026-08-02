أمريكية لا تستطيع الحصول على خدمة التأمين الصحي بسبب اسمها الطويل جداً

لا تستطيع كاري آن واينبرغر مورنولت، المقيمة في كولورادو (الولايات المتحدة)، الحصول على التأمين الطبي لسبب غريب جدا، وهو أن اسمها طويل بما يزيد عن حد استيعاب البطاقة الصحية.

وشرحت كاري في مقابلة مع محطة "سي بي اس" قائلة "اسمي كاري آن واينبرغر مورنولت. هذا اسمي منذ 34 عامًا" ولسنوات، بصفتها معلمة، كانت تُعرف باسم السيدة واينبرغر. عندما تزوجت قبل 34 عامًا، احتفظت باسم عائلتها قبل الزواج وأضافت إليه اسم مورنولت. وإذ كانت تعلم أن اسمها طويل، لكنها لم تتخيل أبدًا أنه سيمنع شركة التأمين الصحي من تغطية نفقاتها الطبية.

في العام الماضي، حوّلت واينبرغر مورنولت تغطيتها من برنامج ميديكير أدفانتج إلى شركة سيغنا. بعد ذلك بوقت قصير، بدأت تصلها خطابات رفض لخدمات تشمل الرعاية الوقائية والعلاج الطبيعي. وقالت: "عندما تشتركين في برنامج صحي، تتوقعين أن يدفعوا تكاليف فحص الثدي بالأشعة أو العلاج الطبيعي أو أي شيء آخر، ثم يتوقفون".

وبعد أن أمضت ساعاتٍ على الهاتف محاولةً الحصول على إجابات، وغالبًا ما كانت تسمع تفسيراتٍ مختلفة من ممثلين مختلفين، تم إعلامها في النهاية، أن المشكلة تتعلق بحدود الأحرف في برنامج الرعاية الطبية.

وقالت: "أخيرًا، في المكالمة رقم 17 تقريبًا، اكتشفت أن برنامج الرعاية الطبية لديه حدٌ أقصى لعدد الأحرف، وهو أمرٌ لم أكن أعرفه."

وتُظهر بطاقة التأمين الخاصة بها اسمها مختصرًا بطرقٍ مختلفة. أحيانًا يظهر كـ C.A. Weinberger Morneault، وأحيانًا أخرى كـ Car Weinberger Morneault. في حين أن بطاقة الضمان الاجتماعي والفواتير الطبية المُقدمة من مقدمي الخدمات تستخدم اسمها القانوني الكامل. وقالت إن هذه التناقضات أدت إلى رفض المطالبات، لأنها تظهر أن الشخص ليس ذاته. وأضافت: "بغض النظر عن أنني أملك نفس العنوان، ونفس تاريخ الميلاد، ونفس رقم الضمان الاجتماعي، ونفس رقم الرعاية الطبية. هذا لا يكفي."

كما قالت إن بعض الفواتير الطبية غير المدفوعة قد أُحيلت إلى قسم التحصيل، وأنها اضطرت لتأجيل مواعيدها الطبية في محاولة لحل المشكلة.

ثم أضافت: "لديّ الأوراق اللازمة لتغيير اسمي، لكنني مترددة. لا ينبغي أن أضطر لتغيير اسمي".

وتشارك المرأة قصتها الآن على أمل التواصل مع سكان كولورادو الآخرين الذين ربما واجهوا مشاكل مماثلة ووجدوا حلاً. وقالت: "أعلم أن هناك أشخاصًا بأسماء طويلة. إذا كان عليهم جميعًا المرور بهذا، فنحن بحاجة إلى مجموعة دعم".