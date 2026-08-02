أستراليا مُصرّة على حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين

دافعت الحكومة الأسترالية أمس، عن الحظر الذي ​فرضته، وهو الأول من نوعه في العالم، على استخدام ‌وسائل التواصل ​الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، حتى في الوقت الذي كشفت فيه بيانات جديدة عن حجم التحدي الذي تواجهه هذه السياسة الرائدة.

وجاء هذا بعد يوم من كشف هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد أن أكثر من ثمانية من كل 10 مراهقين أستراليين ⁠مازالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بعد ثلاثة أشهر من دخول القيود حيز التنفيذ، ما يسلط الضوء على صعوبة مراقبة عالم رقمي متشابك مع الحياة اليومية.

وقال مساعد وزير الإنتاجية والمنافسة والجمعيات الخيرية والخزانة، آندرو ‌لي، إن الحظر غيَّر بالفعل شكل النقاش في ​البلاد.

وقال لي في ‌تصريحات أذاعها التلفزيون، ​وفقاً لنص رسمي، إن الحظر شكّل «تغييراً ⁠مهماً في طبيعة الحوار بين الآباء.. جرى إغلاق ملايين الحسابات».

وأضاف «لم نتوقع يوماً أن يحظى هذا الحظر بالامتثال بنسبة 100%. لكن ذلك لا يعني أن وجود مثل هذا القانون غير مبرر». ومع ذلك، رسمت الدراسة صورة تبعث على القلق. فقد ⁠وجدت أن الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في شهر مارس بالوتيرة نفسها التي كانوا يستخدمونها قبل دخول الحظر حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، في حين تراجع وعي الآباء بسلوك أبنائهم على ‌الإنترنت.