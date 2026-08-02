أميركية تعاني مع «التأمين الصحي» بسبب اسمها الطويل جداً

لا تستطيع كاري آن واينبرغر مورنولت، المقيمة في كولورادو (الولايات المتحدة)، الحصول على التأمين الطبي لسبب غريب جداً، وهو أن اسمها طويل بما يزيد على مساحة استيعاب البطاقة الصحية.

وشرحت كاري في مقابلة مع محطة «سي بي إس» أنها عندما تزوجت قبل 34 عاماً، احتفظت باسم عائلتها قبل الزواج وأضافت إليه اسم مورنولت. وإذ كانت تعلم أن اسمها طويل، لكنها لم تتخيل أبداً أنه سيمنع شركة التأمين الصحي من تغطية نفقاتها الطبية.

وفي العام الماضي، غيرت كاري شركة التأمين، فبدأت تصلها خطابات رفض لخدمات تشمل الرعاية الوقائية والعلاج الطبيعي. وقالت: «عندما تشتركين في برنامج صحي، تتوقعين أن يدفعوا تكاليف أي فحص أو أشعة أو علاج طبيعي أو أي شيء آخر، ثم يتوقفون».

وبعد أن أمضت ساعات على الهاتف محاولةً الحصول على إجابات، قالت: «أخيراً، في المكالمة رقم 17 تقريباً، اكتشفت أن برنامج الرعاية الطبية لديه حدٌ أقصى لعدد الأحرف، وهو أمرٌ لم أكن أعرفه». وأضافت: «بغض النظر عن أنني أملك العنوان نفسه، وتاريخ الميلاد نفسه»، وتابعت «لديّ الأوراق اللازمة لتغيير اسمي، لكنني مترددة. لا ينبغي أن أضطر لتغيير اسمي».

وتشارك المرأة قصتها الآن على أمل التواصل مع سكان كولورادو الآخرين، وقالت: «أعلم أن هناك أشخاصاً بأسماء طويلة. إذا كان عليهم جميعاً المرور بهذا، فنحن بحاجة إلى مجموعة دعم».