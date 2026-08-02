وفاة نيرمال بورغا مع 9 آخرين في انهيار جليدي

قالت شركة تنظيم ​الرحلات إليت إكسبيد أمس، إن المتسلق ‌النيبالي ​الشهير نيرمال بورغا، الذي حقق رقماً قياسياً لأسرع صعود إلى أعلى 14 قمة جبلية في العالم، توفي إثر انهيار جليدي خلال بعثة استكشافية في باكستان.

وأضافت الشركة في ⁠منشور على «إنستغرام»: «اليوم، وبحزن عميق وألم بالغ، نؤكد أن نيرمال (نيمسداي) بورغا فقد حياته بشكل مأساوي جراء الانهيار الجليدي على قمة ‌برود بيك.. كما تلقينا تأكيداً بأن أعضاء آخرين في البعثة لم ينجو للأسف»، من ‌دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان بورغا (43 ‌عاماً) وتسعة أشخاص آخرين في عداد ‌المفقودين منذ يوم الخميس، بعد أن ضربهم انهيار جليدي على جبل برود بيك ​البالغ ارتفاعه 8051 ‌متراً، وهو ​الجبل رقم 12 على ⁠قائمة أعلى الجبال في العالم، ويُعد من القمم الصعبة في إقليم ​جيلجيت بلتستان ⁠الباكستاني.