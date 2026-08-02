السجن لمدير دار جنازات احتال على عملائه

قضت محكمة بريطانية، أمس، بسجن مدير دار جنازات لمدة 20 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جرائم احتيال وخيانة أمانة بحق عائلات أوكلت إليه دفن أو حرق جثامين ذويها.

وكشفت التحقيقات، حسب صحف بريطانية، أن روبرت بوش، مدير دار ليجاسي إندبندنت فيونيرال دايركتورز، سلّم بعض العائلات رفات أشخاص آخرين، فيما تُركت عشرات الجثامين مهملة داخل الدار في ظروف صادمة.

وفي إحدى الوقائع، تسلم والدا رضيع وُلد ميتاً رماداً أكد خبراء أنه يعود إلى شاب بالغ، بينما عثرت الشرطة على جثمان الرضيع داخل كيس ورقي في الدار.

وأوضح الادعاء أن القضية كشفت أثناء وجود بوش في إجازة، بعدما أبلغ موظف مؤقت عن وجود جثامين متروكة منذ سنوات. وعثرت الشرطة لاحقاً على 35 جثماناً، كان بعضها مكشوفاً وفي مراحل متفاوتة من التحلل.

وخلال النطق بالحكم، وصف القاضي نيكولاس هيلارد المتهم بأنه عديم الرحمة.