«أنقذوا النمر».. رسالة من أجل الحياة البرية بصوت أطفال الهند

شارك أطفال مدارس هندية في مسيرة توعوية بمدينة بنغالور، مرتدين أزياء مستوحاة من النمور، واضعين رسومات على وجوههم، ضمن حملة «أنقذوا النمر» بالتزامن مع اليوم العالمي للنمر.

وجاءت الفعالية بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية النمور والحفاظ على موائلها الطبيعية، وإشراك الأجيال الجديدة في جهود صون الحياة البرية من خلال أنشطة تعليمية ومجتمعية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذا الحيوان المهدد، ودور المجتمعات المحلية والسكان الأصليين في حماية النظم البيئية.

ويحمل اليوم العالمي للنمر هذا العام شعار «تأمين مستقبل النمور مع وضع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في قلب الجهود»، في تأكيد على أهمية التعاون بين الجهات البيئية والمجتمعات التي تعيش بالقرب من مناطق انتشار النمور لضمان بقائها وحماية التنوع الحيوي. وتعد الهند موطناً لأكبر تجمع عالمي للنمور البرية، حيث تمثل جهود الحفاظ عليها جزءاً أساسياً من سياسات حماية الحياة البرية عبر إنشاء المحميات الطبيعية، ومكافحة الصيد غير المشروع، وتعزيز برامج التوعية البيئية.