وفاة المتسلقة العمانية نظيرة الحارثي إثر انهيار ثلجي على جبل برود بيك في باكستان

توفيت المتسلقة العمانية نظيرة الحارثي إثر انهيار ثلجي تعرضت له بعثة دولية لتسلق جبل «برود بيك» الواقع ضمن سلسلة جبال كاراكورام شمالي باكستان، وفق ما نقلته جريدة عُمان.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الباكستاني على منصة "إنستغرام" خبر رحيل نظيرة الحارثي، إلى جانب المتسلق النيبالي "بور بهادور"، اللذين تم العثور على جثمانيهما.

وجاء في المنشور: "ببالغ الحزن يؤكد نادي جبال الألب الباكستاني العثور على جثمان اثنين من المتسلقين جراء الانهيار الجليدي الذي وقع في 30 يوليو على جبل برود بيك (8047) متراً.. نظيرة الحارثي (1978 – 2026) تم انتشال جثمانها من الموقع ونقلها بواسطة مروحية إلى سكاردو، بور بهادور تم انتشال جثمانه من الموقع، وتستمر عمليات البحث والإنقاذ عن المتسلقين المتبقين، وسيتم مشاركة المزيد من المعلومات في التحديثات التالية".

وتعد الحارثي من أبرز الأسماء العمانية في رياضة تسلق الجبال، إذ حققت سلسلة من الإنجازات الرياضية على المستوى الدولي، كان من أبرزها تسجيل اسمها كأول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست، إلى جانب نجاحها في تسلق عدد من القمم العالمية الشاهقة، ما جعلها واحدة من الشخصيات الملهمة في مجال المغامرات والرياضات الجبلية.