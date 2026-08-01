«بيت الحكمة» يصطحب الأطفال في رحلة تفاعلية لاكتشاف ثقافات العالم

اختتم «بيت الحكمة» في الشارقة فعاليات مخيمه الصيفي «رحلة حول العالم»، مقدماً برنامجاً تعليمياً وترفيهياً استهدف الأطفال، وجمع بين الفنون والحرف اليدوية والألعاب التقليدية والطهي والحكايات والأنشطة الحركية، بهدف تعريف المشاركين بثقافات الشعوب بطريقة تفاعلية قائمة على التجربة والمشاركة.

واستُلهمت فكرة المخيم من كتاب «تذكرة حول العالم» (A Ticket Around the World)، الذي يروي رحلة طفل بين قارات العالم، ويعرّف القراء ببيئات الدول المختلفة وعاداتها ولغاتها وأطعمتها وجغرافيتها وحياتها البرية وأبرز معالمها، وهو ما انعكس على تصميم البرنامج الذي حوّل القراءة إلى تجربة حية يعيشها الأطفال.

وصُممت فعاليات المخيم على هيئة رحلة سفر متكاملة تبدأ من محطة مطار مصغرة، حيث يتسلم الأطفال حقيبة سفر وجوازاً وبطاقة صعود وتذكرة وعملة رمزية، قبل الانتقال بين محطات متنوعة شملت خريطة تفاعلية للعالم، وركناً للصور والأزياء، وسوقاً للتذكارات، ومكتب بريد لكتابة البطاقات، ومنطقة للاكتشاف الثقافي، واستوديو للفنون والحرف.

واختُتم كل يوم بختم جوازات الأطفال، بعد مشاركتهم في التعرف إلى الدولة المخصصة لذلك اليوم، إلى جانب ورشة فنية ونشاط ثقافي وجلسات تفاعلية تضمنت أسئلة ومسابقات عززت استيعابهم للمعلومات التي اكتسبوها خلال الرحلة.

وشملت محطات المخيم ثماني دول، هي: بيرو، ومدغشقر، وإندونيسيا، وكولومبيا، وتركيا، وإثيوبيا، وألمانيا، وفلسطين، حيث خاض الأطفال تجارب مستوحاة من ثقافة كل دولة، من بينها صناعة أقنعة مستلهمة من الحياة البرية في مدغشقر، وطائرات بالي الورقية، وفوانيس الفسيفساء التركية، وأعمال فنية مستوحاة من التطريز الفلسطيني، إضافة إلى الرسم بالقهوة، وصنع الساعات والمجسمات، وتجارب في الطهي، والرقص، والألعاب الشعبية.

ويأتي تنظيم المخيم في إطار جهود «بيت الحكمة» لتقديم برامج صيفية تجمع بين المعرفة والترفيه، وتسهم في تنمية الإبداع، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال، من خلال تجارب تعليمية مبتكرة تشجعهم على استكشاف العالم، والتعرف إلى تنوع حضاراته وثقافاته.