رحلة دراما «القبيحة» تبدأ على «دبي بلس»

بدأت منصة «دبي بلس» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، العرض الحصري للمسلسل التركي «القبيحة» (Ugly)، وهو عمل درامي يمزج بين الرومانسية والتشويق والصراعات الإنسانية، ضمن أحداث متصاعدة تكشف كيف يمكن للأسرار والطموحات أن تقلب موازين الحياة، وتعيد تشكيل العلاقات بين البشر. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنصة الرقمية الهادفة إلى استقطاب أبرز الإنتاجات العالمية، وتوفير تجارب مشاهدة نوعية تلبي تطلعات مختلف أفراد الأسرة، ما يعكس التزام مؤسسة دبي للإعلام بتقديم محتوى ترفيهي نوعي يجمع بين الجودة والتنوع.

وتدور أحداث العمل الذي بدأ عرضه 29 يوليو الماضي، حول «مريم تونالي»، التي فقدت عائلتها في سن مبكرة، لتنشأ في كنف صديقة والدتها «جنة» التي تتولى تربيتها إلى جانب ابنها (قادير) وشقيقتيه، وبينما كانت تُعرف في طفولتها بلقب «القبيحة» بسبب مظهرها البسيط، تكبر مريم لتصبح شابة جميلة، إلا أن حبها العميق لـ«قادير» يبقى ثابتاً رغم مرور السنوات. وعندما تجمعهما الأقدار مجدداً، تكتشف أن الزمن غيّر كل شيء، لتتحول لحظة لقائهما المرتقب إلى رحلة درامية تتشابك فيها مشاعر الحب مع صراعات النفوذ والطموح، فيما تنكشف أسرار الماضي، لتقلب مجرى الأحداث، وتضع الجميع أمام اختبارات مصيرية.

ويشارك في بطولة العمل الذي أخرجه بورجو أوبلتكين بالتعاون مع ميرف تشولاك، نخبة من نجوم الدراما التركية، يتقدمهم ديريا بينار أك، وتشاغلار أرطغرل، وباشاك غومولجينلي أوغلو، وأولغون توكر، وباران بولوكباشي، وتشيتين تيكيندور، فيما تولت إنتاجه شركة «25 Film»، ويقدم المسلسل معالجة درامية ثرية تتناول الحب والانتماء والهوية، والثمن الذي قد يدفعه الإنسان في سبيل تحقيق طموحه، من خلال شخصيات متعددة الأبعاد وأحداث متسارعة تحافظ على وتيرة التشويق حتى اللحظات الأخيرة.

يذكر أن منصة «دبي بلس» الرقمية تُعد الأكبر من نوعها في المنطقة، بفضل ما تعرضه من أعمال أصلية وحصرية ومحتوى آمن، إلى جانب مكتبة رقمية واسعة، تضم تشكيلة واسعة من المسلسلات والأفلام المحلية والعربية والأجنبية المميزة، التي تقدمها ضمن تجربة رقمية متكاملة، صُمّمت خصيصاً لتلبية متطلبات العائلات الإماراتية والعربية، وبما ينسجم مع القيم والعادات المجتمعية الأصيلة، حيث تتفرد بامتلاكها واحدة من أضخم المكتبات الرقمية في المنطقة، تحتوي على أكثر من 30 ألف ساعة من المحتوى المتنوع، تشمل الدراما والكوميديا والأكشن، إلى جانب الكلاسيكيات المصرية، والروائع التركية، وأعمال أجنبية مختارة.