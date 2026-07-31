سيارة فيراري الكهربائية تحقق هدف المبيعات

تمكنت أول سيارة كهربائية في تاريخ فيراري من تحقيق هدف مبيعاتها لهذا العام خلال أسابيع قليلة فقط، بدعم قوي من السوق الصينية واهتمام عملاء جدد، على الرغم من تصميمها المثير للجدل الذي أثار ردود فعل سلبية من المستثمرين وعشاق السيارات.

ولم تكشف المجموعة الإيطالية عن العدد المستهدف بشأن مبيعات سيارة لوتشي، لكن مصدرين مطلعين أفادا بأنها كانت تهدف إلى بيع ما يقارب 500 وحدة من هذه السيارة الكهربائية هذا العام، والتي صممها جوني آيف، المصمم السابق في شركة أبل، ويبدأ سعرها من 550 ألف يورو، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

وأوضح أحد المصدرين أن الهدف قد تحقق بالفعل في وقت سابق من شهر يوليو، بعد شهرين فقط من إطلاقها المثير للجدل، حين انتقدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصميمها غير التقليدي، وقارنوها بسيارات أخرى أرخص بكثير ومتوفرة في الأسواق.