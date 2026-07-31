جريمة مروعة تهزّ الشارع المصري .. فيديو لشاب يذبح آخر في الشارع

استيقظت محافظة الإسكندرية شمال مصر، أمس، على واقعة مروعة، حيث تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قاسيا جداً يصور لحظة قيام شاب بذبح شاب آخر أمام أعين المارة في أحد شوارع المدينة.

وأظهر المقطع المصور، الجاني وهو يجهز على الضحية بتصميم وإصرار باستخدام سلاح أبيض بوحشية ودون رحمة، وسط حالة من الذهول والرعب التي خيمت على الشارع، وسماع صرخات واستغاثات هستيرية من النساء والتجار الموجودين في موقع الحادث الذين صُدموا من هول المشهد وقسوته.

ولا زالت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية تكثف جهودها وفحصها للمقطع المتداول للتحقق من صحته، وتحديد المكان والزمان الدقيقين للواقعة، إلى جانب هوية المتهم والضحية الظاهرين في الفيديو، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الجريمة التي هزت الشارع المصري.