مرسوم من رئيس الأرجنتين: من لا يحب بلادنا ممنوع من دخولها !

أصدر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أمس الخميس، مرسوما اعتبره "ضروريا وطارئا" يجيز منع دخول وترحيل الأجانب الذين يعبرون عن "الكراهية" تجاه بلاده التي اعتبر أنها تتعرض لحملة مشبوهة.

وينص المرسوم على ( منع دخول ) و( طرد ) الأجانب الذين "نشروا أو حرضوا على الكراهية" ضد الأرجنتين أو شعبها، إذ يدخل حيز التنفيذ فورا مع وجوب عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.

وأكد ميلي أن هذا الإجراء يأتي ردا على "مظاهر عدائية حديثة ضد الجمهورية الأرجنتينية"، مع الإشارة إلى أنه يعدل بعض بنود قانون الهجرة دون المساس بالحقوق الدستورية في التعبير عن الخلافات السياسية أو الأكاديمية.

وتأتي هذه الخطوة عقب هجوم شنه ميلي على البرازيل والمكسيك والحزب الديموقراطي الأمريكي بسبب ما وصفه بـ الحملة المعادية للأرجنتين، في إشارة إلى الانتقادات التي طالت المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد فتح تحقيقا في سلوك لاعبي المنتخب في النهائي أمام إسبانيا، إضافة إلى التحقيق في واقعة رفع لافتة "جزر مالفيناس أرجنتينية" (جزر فوكلاند) عقب الفوز على إنكلترا في نصف النهائي.

وأثار الإجراء انتقادات فورية من أحزاب المعارضة؛ إذ أعلن ليونيل كيارلا، رئيس حزب "الاتحاد المدني الراديكالي"، أن المرسوم غير دستوري ويجب رفضه، في حين رأى النائب أوغوستين روسي أنه "يستنسخ المنطق المعادي للهجرة للترامبية".

من جهتها، أكدت الـمتخصصة في القانون الدولي لوسيا غالوبو أن القرار يترك مساحات رمادية لعدم تحديده مفهوم كراهية الشعب، بينما شدد عالم الاجتماع إيفان شولياكير على أن القرار يتعارض مع تاريخ الأرجنتين الغني في استقبال المهاجرين من مختلف دول العالم.

