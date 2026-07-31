حملة لجمع مليون توقيع لإقناع ميسي بالمشاركة في مونديال 2030 !

أطلق أسطورة الكرة البوليفية ماركو أنطونيو إتشيفيري دعوة مؤثرة لحث النجم الأرجنتيني على مواصلة مسيرته الدولية وعدم إعلان اعتزاله، مقترحا إطلاق حملة عالمية لجمع مليون توقيع لإقناعه بالمشاركة في كأس العالم عام 2030.

وجاءت تصريحات إتشيفيري، أحد المشاركين مع منتخب بوليفيا في كأس العالم عام 1994، خلال مقابلة إذاعية مع برنامج "سوبر ديبورتيفو راديو" (Super Deportivo Radio)، وهي محادثة سرعان ما تناقلتها صحيفة "ديلي أوليه" (Olé) والعديد من وسائل الإعلام الدولية، أكد خلالها أنه يتمنى رؤية ميسي حاضرا في النسخة المقبلة من المونديال، مشددا على أن كرة القدم العالمية لا تزال بحاجة إلى قائد المنتخب الأرجنتيني.

وأشاد النجم البوليفي السابق بالمستوى الذي ظهر به ميسي في مشاركاته الدولية الأخيرة، معتبرا أن ما قدمه في سن 39 تجاوز جميع التوقعات، بل ورأى أنه كان الأفضل مقارنة بجميع النسخ السابقة التي شارك فيها قائدا للأرجنتين في كأس العالم.

وأكد إتشيفيري أن ميسي لا يزال يتربع على قمة اللاعبين على المستوى الفردي، مشيرا إلى أن تأثيره داخل الملعب وقدرته على صناعة الفارق لم يتراجعا رغم سنواته الطويلة في الملاعب.

