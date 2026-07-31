أمريكي يعثر على زجاجة رميت في البحر قبل 53 عاماً ومليئة بالمفاجآت



خلال مشاركته في تنظيف إحدى المناطق الرطبة في بلدة أبر تاونشيب بولاية نيوجيرسي الأمريكية، عثر رجل أمريكي يدعى جون كاوترمان على زجاجة عالقة في الطين.

وكانت الزجاجة مغلقة بإحكام، وبداخلها ورقة قديمة طواها الزمن. وعندما فتحها، اكتشف أنها رسالة مؤرخة في 20 أغسطس 1973، تحمل اسم طفلة تدعى لوري بلير.

كتبت لوري نصا يبدو للوهلة الأولى كأنه رسالة استغاثة من طفلة مخطوفة، تطلب فيه ممن يجد الزجاجة أن يخبر عائلتها بأنها أُخذت للعمل مع "صيادي إسفنج قساة" في مياه مليئة بأسماك القرش.

لكن خلف الصياغة الدرامية لم تكن هناك مأساة حقيقية، بل قصة خيالية صنعتها الطفلة، ثم وضعتها في زجاجة وألقتها في الماء لترى ما إذا كان أحد سيجدها يوما ما.

وتقول أليسون سبنسر، شقيقة لوري، إن أختها كانت صاحبة فكرة الرسالة، وإنها ساعدتها في كتابتها لأن خط يدها كان أوضح.

وتصف لوري بأنها كانت طفلة ذات خيال واسع، تحب القصص والمغامرات البحرية، وكانت تستمتع بصناعة الحكايات التي تمزج بين الخيال والإثارة.

وبحسب شقيقتها، لم تكن الرسالة سوى لعبة طفولية، أرادت من خلالها أن تترك قصة في العالم الخارجي، وتنتظر وصولها إلى شخص لا تعرفه.

وبعد أكثر من 50 عاما، تحقق ما أرادته الطفلة، لكن بعد أن تغيرت الحياة من حولها كليا.

وكان كاوترمان قد نشر صورة الرسالة ومحتواها عبر الإنترنت، في محاولة للوصول إلى صاحبتها. ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى وصلت القصة إلى عائلة لوري.

لكن الاكتشاف حمل جانبا حزينا، فقد علم أن لوري بلير توفيت عام 2019 بعد صراع مع مرض السرطان، ولم تعرف أن الرسالة التي كتبتها في طفولتها ستظهر مجددا بعد 53 عاما من إلقائها.

وبالنسبة لعائلتها، تحولت الزجاجة والورقة القديمة إلى تذكار يعيد لحظة من طفولة لوري، ويحتفظ بجانب من روحها المرحة وخيالها الذي بقي عالقا في تلك الرسالة الصغيرة.

ولم تتوقف المفاجآت عند العثور على صاحبة الرسالة، إذ اكتشف كاوترمان أن تاريخ ميلاده يوافق تاريخ ميلاد لوري بلير نفسه، وهي المصادفة التي جعلت القصة أكثر خصوصية بالنسبة له، بعدما وجد أن رسالة قطعت أكثر من خمسة عقود عبر الزمن ترتبط به بتفصيل شخصي غير متوقع.

وتعتزم شقيقة لوري الاحتفاظ بالزجاجة والرسالة داخل إطار تذكاري، باعتبارهما قطعة صغيرة من طفولة أختها، ورسالة وصلت متأخرة لكنها وصلت في النهاية.