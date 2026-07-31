سيدة مصرية تتعلَّم السواقة تدهس 17 شخصاً معاً

تحول مقهى سياحي في العين السخنة إلى موقع حادث مروع بعدما اقتحمت سيارة منطقة الجلوس، مخلفة 17 مصابًا دون تسجيل وفيات.

وأصيب 17 شخصًا إثر حادث دهس داخل قرية لاسيرينا السياحية بمدينة العين السخنة، بعدما فقدت سيدة كانت تقود سيارة السيطرة عليها، لتنحرف المركبة وتقتحم منطقة جلوس أحد المقاهي، متسببة في حالة من الذعر بين المتواجدين.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السيدة ضغطت بالخطأ على دواسة الوقود بدلًا من المكابح أثناء محاولتها تحريك السيارة، ما أدى إلى اندفاعها بسرعة واصطدامها بعدد من رواد المقهى.

وبحسب أقوال شهود عيان، كانت السيدة تتعلم القيادة داخل القرية السياحية، فيما أوضح زوجها خلال التحقيقات أنه أوقف السيارة قبل أن يطلب أحد عمال النظافة تحريكها لتسهيل أداء عمله، لتجلس خلف المقود وتشغل المحرك، قبل أن تقع في الخطأ الذي تسبب في الحادث.

وفور تلقي البلاغ، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 12 مصابًا إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية اللازمة، بينما تلقى خمسة آخرون، بينهم قائدة السيارة، الإسعافات الأولية في موقع الحادث بعد إصابتهم بجروح طفيفة.

وأكدت إدارة مجمع السويس الطبي رفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين، مشيرة إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة، فيما استقرت الحالة الصحية لجميع المصابين، ولم تُسجل أي حالات وفاة.

وانتقلت قوات الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة، كما تحفظت على السيارة وقائدتها، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بشكل نهائي.