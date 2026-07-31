جزيرة يُمنع البشر من الاقتراب منها.. ويسكنها أحد أكثر الشعوب عزلة في العالم

على الخريطة تبدو كأنها جزيرة استوائية عادية.. أشجار كثيفة، وشواطئ بمياه صافية، وموقع ناءٍ في خليج البنغال، لكن جزيرة نورث سنتينل تخفي واحدة من أكثر القصص غموضاً في العالم.

وتقع الجزيرة ضمن أرخبيل جزر أندامان التابع للهند، ويُمنع الاقتراب منها أو النزول على شواطئها بموجب القانون الهندي.

وتُعرف الجزيرة باسم نورث سنتينل، وكلمة "سنتينل" تعني الحارس. وهو وصف يناسب سكانها الذين حافظوا على عزلتهم ورفضوا معظم محاولات التواصل معهم.

ويعيش في هذه الجزيرة شعب يُعرف باسم السنتينيليين، ولا يعرف العالم عددهم الحقيقي بدقة، لكن التقديرات تشير إلى أن عددهم قد يكون بين عشرات ومئات الأشخاص.

كما لا يعرف أحد اسمهم الذي يطلقونه على أنفسهم، أو لغتهم بشكل كامل.

ويُعتقد أن أسلاف السنتينيليين عاشوا في عزلة عن العالم الخارجي لعشرات الآلاف من السنين.

ويعتمد السكان، في هذه البقعة المنعزلة، على الصيد وجمع النباتات البرية. ويستخدمون قوارب بسيطة، إضافة إلى أدوات مثل الرماح والسهام.

أما حياتهم اليومية، فما زالت بعيدة إلى حد كبير عن مظاهر العالم الحديث.

ويرفض سكان الجزيرة أي وجود خارجي تقريباً، ولهذا يُمنع الاقتراب منها، لأن الاقتراب سيكون محفوفاً بمخاطر كبيرة.

فقد واجه سكان الجزيرة محاولات الاقتراب منهم بإطلاق السهام على بعض الزوار والطائرات التي اقتربت من الجزيرة.

وفي عام 2018، قُتل المبشر الأميركي جون ألين تشاو بعد دخوله الجزيرة بشكل غير قانوني.

لكن حماية سكان الجزيرة هي أحد أهم أسباب منع الوصول إليها، فالعزلة الطويلة تعني أن الأمراض الشائعة التي قد تبدو بسيطة بالنسبة للعالم الخارجي يمكن أن تشكل خطراً كبيراً عليهم، ولهذا تفرض الهند منطقة حظر حول الجزيرة لمنع أي تواصل غير مصرح به.

وحتى اليوم.. تبقى نورث سنتينل واحدة من آخر الأماكن على الأرض التي يعيش سكانها بمعزل شبه كامل عن العالم الخارجي.