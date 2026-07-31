البيض يعود إلى وجبات الهند المدرسية بعد موجة انتقادات

تعتزم ولاية بنغال الغربية الهندية إعادة تقديم البيض في وجبات المدارس المجانية، بعد ردود فعل غاضبة تجاه قرار الحكومة المحلية الاستعاضة عنه ببدائل نباتية، وفق مسؤولين محليين، ويأتي التراجع عن الخطوة بسبب انتقادات من معلمين وخبراء تغذية وأولياء أمور، اعتبروا أن إزالة البيض من وجبات الغداء المدرسية قد يحرم أبناء الأسر الفقيرة مصدراً أساسياً للبروتين.

وبدأت الأزمة، الشهر الماضي، بعد أن أقدمت حكومة حزب «بهاراتيا جاناتا» على إزالة البيض من الوجبات في بعض المدارس الحكومية، وكلّفت مؤسسة خيرية بتوفير وجبات نباتية بدلاً منه.

وسيُقدَّم البيض بشكل منفصل من خلال جمعيات رعاية المرأة، بينما ستواصل المؤسسة الخيرية توفير وجبات نباتية «خالصة»، وكان معلمون وخبراء تغذية انتقدوا خطوة إزالة البيض من وجبات المدارس، قائلين إن هذا النوع الغذائي يساعد في تحسين التغذية، وكذلك في زيادة الحضور المدرسي بين أبناء الأسر ذات الدخل المنخفض.