حارسات الذاكرة

بملامح تحمل حكايات الماضي، تقف سيدتان إماراتيتان بزيهما التقليدي والبرقع، في صورة تختزل مكانة التراث في الذاكرة الوطنية، خلال مشاركتهما في مهرجان الذيد للرطب، في مشهد يُجسّد حضور الأمهات وحارسات الذاكرة الشعبية اللواتي ينقلن تفاصيل الهوية الإماراتية من جيل إلى آخر، وتختزل الصورة العلاقة المتناغمة بين الماضي والحاضر، حيث يواصل التراث حضوره في مجتمع يمضي بثقة نحو المستقبل، محافظاً على رموزه وقِيَمه وسط مسيرة التطور والانفتاح.