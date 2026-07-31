كلوني وزوجته يغادران منزلهما الفاخر بسبب حرائق الغابات

قال وكيل ​أعمال الممثل الأميركي، جورج كلوني، أمس، ​إن كلوني وزوجته البريطانية أمل، وهي محامية دولية متخصصة في حقوق الإنسان، غادرا منزلهما الفاخر في برينيول، بسبب حرائق الغابات التي تجتاح ⁠هذه المنطقة في جنوب فرنسا، وأطلع الوكيل «رويترز» على رسالة أرسلها الممثل إلى رئيس بلدية ‌مدينة برينيول، ديدييه بريمون، عبّر فيها عن قلقه في وقت تكافح مناطق عدة في فرنسا حرائق الغابات.

وكتب كلوني: «عزيزي ‌ديدييه، لا نعرف حتى ‌الآن ما إذا ‌كان منزلنا الجميل سينجو من هذه المحنة، لكننا ​ونحن نغادر ‌برينيول نود ​تأكيد أمرين، أولاً نتمنى ⁠لك ولأهل مدينتنا السلامة، وثانياً نؤكد أنا وأمل التزامنا بأنه مهما حدث ​فإننا ⁠جزء ⁠من هذا المجتمع، وسنسهم في إعادة بنائه، نحن نحب برينيول وأصدقاءنا الذين ⁠يعيشون فيها».

وحصل الزوجان مع توأمهما البالغين تسع سنوات، ألكسندر وإيلا، على الجنسية الفرنسية في 2025.

واشترى الزوجان منزلهما في برينيول، الواقع ‌في مزرعة عنب بمنطقة بروفانس ألب كوت دازور، في ​عام 2021، عندما كانت قيمته التقديرية تبلغ نحو تسعة ملايين يورو.