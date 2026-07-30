حسابات وهمية لحفلات غير موجودة تسرق فرحة جمهور الفن

لم تعد محاولات الاحتيال المالي تقتصر على الرسائل الوهمية التي تطلب من المستخدمين تحديث بياناتهم المصرفية أو الضغط على روابط زائفة، بل بدأت تتخذ أشكالاً أكثر تطوراً، تستهدف اهتمامات الجمهور وشغفه، وصولاً إلى قطاع الحفلات والفعاليات الفنية الذي يشهد إقبالاً واسعاً في دولة الإمارات على مدار العام.

ومع الزخم الفني الكبير الذي تحظى به الإمارات، واستضافتها حفلات يحييها كبار نجوم الغناء العرب والعالم، ظهرت في الآونة الأخيرة محاولات احتيالية جديدة تستغل هذا الإقبال، عبر إنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «إنستغرام»، تُروّج لحفلات فنية غير موجودة، وتقلّد في تصميمها وشكلها الحسابات الرسمية لشركات تنظيم الحفلات والمنصات المعروفة.

تقليد حسابات موثوقة

«الإمارات اليوم»، بعد ورود شكاوى من أشخاص تعرّضوا لمثل هذا النوع من الاحتيال، رصدت فعلياً وجود عدد من هذه الحسابات التي تُروِّج لحفلات مزعومة في أبوظبي ودبي، تحمل أسماء وتصاميم قريبة من حسابات شركات ومنصات موثوقة في قطاع تنظيم الفعاليات، مثل «مومنت إيفنت» و«بلاتينيوم ليست»، كما تستخدم تصاميم إعلانية مشابهة لتلك التي تعتمدها الجهات الأصلية عند إعلان حفلات النجوم.

ولا تكتفي هذه الحسابات بنشر إعلانات وهمية، بل تحاكي خطوات الحجز الرسمية بشكل دقيق، إذ ينتقل المستخدم بعد الضغط على الرابط إلى صفحة تبدو مخصصة لشراء التذاكر، تتضمن مخططاً للمسرح، موضحاً عليه المقاعد المتاحة وأسعار التذاكر، بالأسلوب نفسه المتبع في المنصات الرسمية، ما يجعل اكتشاف عملية الاحتيال أكثر صعوبة بالنسبة لغير المتخصصين.

وتستغل هذه الحسابات أسماء نجوم كبار في عالم الغناء، من بينهم عمرو دياب، وتامر حسني، وتامر عاشور، وعبدالمجيد عبدالله، وماجد المهندس وغيرهم، لجذب الجمهور ودفعه إلى الإسراع في شراء التذاكر قبل نفادها.

وعلى الرغم من عدم وجود حفلات حقيقية مرتبطة بهذه الإعلانات، فإن هناك حسابات نجحت في جذب أعداد كبيرة من المتابعين، وسجلت منشوراتها تفاعلاً واسعاً من الجمهور، سواء عبر الإعجاب أو إعادة نشر المنشورات، في الوقت الذي عطّلت خاصية التعليق على أغلب منشوراتها، لتقليل فرص كشف حقيقتها أو تحذير المستخدمين الآخرين، ولم تقتصر هذه الحسابات على استهداف الجمهور داخل الإمارات، بل امتدت نشاطاتها إلى عدد من العواصم الخليجية، من خلال نشر إعلانات حفلات وهمية يحييها فنانون معروفون.

حفلات وهمية

وعن تجربتها مع أحد الحسابات الزائفة، أوضحت بسنت عبدالله أنها شاهدت خلال تصفحها لمنصة «إنستغرام» إعلاناً عن حفل للفنانين تامر حسني وتامر عاشور، يقام في الثالث من أغسطس 2026 في أبوظبي.

وقالت إن الإعلان جذب اهتمامها، خصوصاً أن الفنان تامر عاشور كان قد أحيا حفلاً سابقاً في العاصمة ولم تتمكن من حضوره، لذلك شرعت في فتح رابط حجز التذاكر، إلا أنها لاحظت وجود فروق دقيقة في اسم المنصة المعلنة عن الحفل وفي شعار الشركة المنظمة، ما أثار شكوكها.

وأضافت أنها قامت بإرسال رابط الإعلان إلى الحساب الرسمي على «إنستغرام» للمنصة المعلنة عن الحفل، حيث أبلغوها بأنهم لا يستطيعون فتح الرابط، وطلبوا منها إرسال صورة للإعلان، موضحة أنها فهمت من ذلك أن القائمين على الصفحة الزائفة ربما يحجبون حسابات الشركات الأصلية حتى لا يتم اكتشاف نشاطهم.

وتابعت أنها أرسلت صورة الإعلان إلى الجهة المعنية، التي أكدت لها أن الصفحة زائفة، وأنه لا توجد حفلات في هذا التاريخ للنجمين المذكورين.

وفي موقف مشابه، قالت مريم أحمد، إنها شاهدت على «إنستغرام» إعلاناً لحفل يجمع الفنان عمرو دياب والفنان تامر حسني في دبي، الأمر الذي أثار استغرابها، وعندما قامت بفحص الحساب بدقة، اكتشفت أنه يضم إعلانات لحفلات عدة لكبار النجوم العرب في دبي وأبوظبي.

وأوضحت أنها لاحظت أن الحساب يحظى بعدد كبير من المتابعين، وأن منشوراته يتم تداولها على نطاق واسع، رغم وجود اختلافات بسيطة وغير ملحوظة في طريقة كتابة اسم الشركة المعلنة، ما جعلها تتأكد من أن الحساب غير حقيقي.

وأضافت أنها حاولت الإبلاغ عن الحساب لإدارة «إنستغرام»، لكنها لم تتمكن من إغلاقه، إذ تلقت رداً يفيد بأن الحساب لا يتعارض مع القواعد المعلنة للمنصة، ولا يخالف المعايير المطبقة على الحسابات فيها، أيضاً ذكر عدد من الجمهور أنهم انتبهوا إلى أخطاء في التواريخ والأيام المذكورة في الإعلانات، ما جعلهم يشعرون بالقلق من الحساب الزائف.

جهات تنظيمية

وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع منصة «بلاتينيوم ليست» عبر بريد الإلكتروني الرسمي، للحصول على توضيحات حول هذه الحسابات الوهمية وآليات التعامل معها، إلا أنها لم تتلقَّ رداً حول الأسئلة التي تم إرسالها حتى موعد نشر الموضوع.

يذكر أن مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، دعا أفراد المجتمع إلى شراء تذاكر الدخول إلى الحفلات والفعاليات الفنية والمجتمعية والرياضية، إلى جانب شراء تذاكر السفر، من خلال المواقع الرسمية للجهات المعنية والمنظمة فقط.

وحذّرت شرطة دبي، في بيان رسمي، نُشر بتاريخ 24 ديسمبر 2025، ضمن حملتها المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، من محاولات احتيال إلكتروني عبر مواقع وصفحات غير موثوقة تُروِّج لبيع تذاكر الحفلات والفعاليات المختلفة وتذاكر السفر بطريقة غير قانونية، مستغلة نفاد التذاكر والإقبال الكبير على هذه المناسبات.

ودعت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع مختلف المواقع الإلكترونية الخاصة بشراء التذاكر، موضحة أن المحتالين يعمدون إلى إنشاء مواقع إلكترونية وهمية أو حسابات زائفة على منصات التواصل الاجتماعي تحمل أسماء قريبة من جهات رسمية أو جهات معروفة، ويعرضون تذاكر غير حقيقية مقابل التحويل المالي أو إدخال بيانات البطاقات البنكية.

وأشارت إلى أن الضحية قد يفاجأ لاحقاً بعدم استلام التذكرة أو باكتشاف سحب مبالغ مالية من دون وجه حق.

وأكدت شرطة دبي أن شراء التذاكر يجب أن يكون حصراً عبر المواقع الرسمية للمنظمين أو المنصات المعتمدة، مع ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، ومراجعة وسائل الدفع الآمنة، وتجنب العروض التي تبدو أقل من السعر المعتاد بشكل لافت.

كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن المواقع والمنصات الوهمية أو أي محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.

. نجحت بعض هذه الحسابات في جذب أعداد كبيرة من المتابعين، وسجلت منشوراتها تفاعلاً واسعاً، سواء عبر الإعجاب أو إعادة نشر المنشورات.

. شرطة دبي أكدت أن شراء التذاكر يجب أن يكون حصراً عبر المواقع الرسمية للمنظمين أو المنصات المعتمدة، والتأكد من صحة الروابط الإلكترونية.