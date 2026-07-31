فرقة «بي تي إس» تقاطع جوائز «غرامي 2027»

أعلنت فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية أنها لن تشارك في جوائز «غرامي» لعام 2027، رفضاً لاستحداث الجهة المنظمة للحدث فئات جديدة، بينها فئة مخصصة لموسيقى البوب الآسيوية، واعتبرت الفرقة أن الموسيقى ينبغي ألّا تُقيَّم أو تُصنَّف على أساس اللغة أو المنشأ الجغرافي. وقال أعضاؤها، في رسائل نُشرت عبر حساباتهم في «إنستغرام»: «قررنا عدم المشاركة في جوائز غرامي هذا العام»، مضيفين: «نأمل أن تُستمع أعمالنا الموسيقية وتُقدّر لما هي عليه، بدلاً من إدراجها ضمن فئة معينة استناداً إلى المنطقة الجغرافية أو اللغة».

وعبّر رئيس «ريكوردينغ أكاديمي» المنظمة لجوائز غرامي، هارفي ميسون جونيور، عن حزنه لقرار الفرقة.