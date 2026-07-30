بمتوسط أقل من 7 ثواني.. طفل صيني يحطم الرقم القياسي لحل مكعب روبيك بيد واحدة

نجح طالب صيني من مدينة نينغبو بمقاطعة تشيجيانغ بتحطيم الرقم القياسي العالمي لحل مكعب روبيك بيد واحدة خلال مسابقة "Wuhu Open".

وأقيمت المسابقة في 25 يوليو الجاري بمدينة ووهو الصينية، وتمكن الطالب تشن زن، البالغ من العمر 13 عاماً، من حل مكعب روبيك بأبعاد (3×3) باستخدام يد واحدة، خلال متوسط زمني بلغ 6.99 ثانية، ليكسر بذلك الرقم القياسي السابق في هذه الفئة من المسابقة البالغ 7.26 ثانية.

ويعتبر الصينيون من رواد مسابقات حل مكعبات روبيك العالمية التي تقام لتقييم قدرات سرعة البديهة والتركيز، ففي عام 2018 تمكن فتى صيني يدعى كيو جيان، كان يبلغ من العمر 13 عاماً، في تسجيل رقم قياسي عالمي ليحل 3 مكعبات روبيك بيده وإحدى قدميه، بزمن بلغ دقيقة و36 ثانية و39 جزءاً من الثانية، ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية حينها.

وعام 2023 نجح الأميركي ماكس بارك البالغ من العمر 21 عاماً بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد حل مكعب "روبيك" في 3.13 ثانية بكلتا يديه، بعد عدة محاولات لكسر الرقم القياسي السابق الذي سجله الصينى يوشنج دو في زمن قدره 3.47 ثانية قبل 4 سنوات في كاليفورنيا.