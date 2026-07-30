غرامة لطالب فرنسي لعق قشّة شرب وأعادها إلى آلة لبيع العصير في سنغافورة

حكم القضاء السنغافوري الخميس على شاب فرنسي لعق قشّة شرب وأعادها إلى آلة توزيع مشروبات، بغرامة قدرها 600 دولار محلي، فيما كان الأخير يواجه عقوبة سجن في المدينة المعروفة بتشددها إزاء شذوذ السلوك.

وأقر ديديييه غاسبار أوين ماكسيميليين، وهو طالب في التاسعة عشرة من العمر، بأنه نشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لقي انتشارا واسعا يظهره وهو يعيد قشّة شرب كان قد لعقها إلى آلة لتوزيع عصير البرتقال.

وغرّم القضاء الشاب الفرنسي الحائز تأشيرة دراسة في سنغافورة 600 دولار سنغافوري (حوالى 465 دولارا أميركيا) على خلفية إخلاله بالنظام العام. وكان من الممكن أن تُفرض عليه عقوبة السجن.

وأيّد الادعاء رأي القاضية كيلي هو، باعتبار أن هذا الفعل خطورته منخفضة وبالرغم من الإخلال بقواعد النظافة الصحية، لم يستخدم أحد القشّة وما من "دليل من ثمّ على أيّ ضرر".

واعتبر القضاء أن الشاب الفرنسي "كان ليتسبب بخسائر أو أضرار غير مبرّرة" لمجموعة "آي جوز" التي تشغّل الموزّع الآلي والتي اضطرت إلى استبدال القشّات كلّها في الآلة البالغ عددها 500.

وتعتمد السلطات في سنغافورة نهجا شديد الصرامة في حال الإخلال بالنظام العام.