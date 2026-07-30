وصلت إلى 150 ألف جنيه .. تذاكر تامر حسني في الساحل الشمالي تثير غضب المصريين

وصف ناشطون أسعار تذاكر الحفل الذي من المقرر أن يحييه الفنان المصري تامر حسني في الساحل الشمالي غداً بأنها جنونية وغير معقولة.

وأثارت أسعار الدخول للحفل ضمن مهرجان "يلا ساحل"، حالة قوية من الجدل في مصر، لا سيما أن أسعار التذاكر تصل إلى 3 آلاف دولار، أي نحو 150 ألف جنيه مصري.

وتزيد حالة الجدل مع غضب واستياء تشهدهما أوساط المرتادين الدائمين للساحل الشمالي وبعض قراه السياحية والملاك القدامى والجدد هناك، بعد فرض أسعار فلكية على دخول الأفراد إلى الشواطئ، وصلت إلى 50 ألف جنيه، أي ما يعادل 1000 دولار.

ويتضمن الحفل 5 فئات للأسعار، اثنتان منهما تثيران الجدل، فالتذاكر بسعر 150 ألف جنيه (3 آلاف دولار) مخصصة لفئة "طاولة 8 أفراد"، والتذاكر بسعر 75 ألف جنيه (1500 دولار) للطاولة 6 أفراد.

كما استفزت الشروط الصعبة التي وضعتها اللجنة المنظمة للحفل، جمهور النجم المصري، لأنها لا تناسب الكثير من الأسر الراغبة في حضور الحفل، وقد تجبرهم على إجراءات استثنائية بشأن أبنائهم، حيث تضمنت الشروط التي يجب الالتزام بها عند حضور الحفل منع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، على الرغم من أن معظم الوافدين للحفل ضيوف على المدينة، بينما يجب حجز تذكرة كاملة للأطفال ممن تبلغ أعمارهم 7 سنوات فأكثر.

كما أعلنت الشركة المنظمة أن التذاكر المباعة غير قابلة للاسترداد أو الاستبدال على الرغم من أن سعرها مبالغ فيه، وهو ما يعرض كثيرين لخسارة واضحة، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول أي شخص خرج لأي سبب من مقر الحفل حتى إذا امتلك تذكرته.

ونفى مصدر في الشركة المالكة لمسرح "يو آرينا"، الذي من المقرر أن يستضيف الحفل غدا، أن تكون أسعار التذاكر غير اعتيادية، موضحًا أنها -حتى إذا ارتفعت قليلًا- تعبر عن أهمية نجم الحفل الفنان تامر حسني، وهناك من يريدون دفع مبالغ أكبر.

وأكد أن منصة "يلا ساحل" عرضت تذاكر الحفل متضمنة 5 فئات، من بينها 3 فئات يمكن اعتبارها اقتصادية، لأن الفئة الأولى سعرها 1000 جنيه فقط أي نحو 20 دولار، والثانية 1700 جنيه (35 دولارًا، والثالثة 6 آلاف (120 دولارًا).

وتابع المصدر: "الفئتان الرابعة والخامسة مخصصتان للراغبين في التميز، لأن من يدفع 75 ألفًا أو 150 ألفًا لتذكرة طاولة يريد أن يكون أكثر قربًا من مكان تامر حسني، ويريد أيضًا نوعًا من الراحة والرفاهية لن تتوفر له وسط الزحام الشديد لأصحاب التذاكر الاقتصادية الأخرى".