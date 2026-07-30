ماذا يحدث لجسمك عند تشغيل المكيف ساعات طويلة ؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح تشغيل مكيف الهواء لساعات طويلة أمرًا شائعًا داخل المنازل وأماكن العمل، بحثًا عن الراحة وتخفيف حرارة الجو. لكن مع هذا الاستخدام المستمر، تبرز تساؤلات حول تأثيره على صحة الجسم، وما إذا كانت له أضرار محتملة عند التعرض له لفترات طويلة.

ويؤكد الخبراء أن مكيف الهواء لا يسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون كما يعتقد البعض، لأن هذا الغاز لا ينتج إلا عن عمليات الاحتراق غير الكامل للوقود، مثل تشغيل المولدات أو المدافئ التي تعمل بالغاز أو الكيروسين، أو حرق الفحم والخشب في أماكن غير جيدة التهوية.

أما المكيف، فيعمل بالكهرباء ويعتمد على سحب الهواء الدافئ من الغرفة وتمريره عبر أنابيب تحتوي على مادة تبريد، ثم إعادة ضخه بعد خفض حرارته، دون أي عملية احتراق يمكن أن تنتج عنها غازات سامة.

ويشير المختصون إلى أن الخطر المرتبط بغاز أول أكسيد الكربون قد يحدث فقط في حال تسربه من أجهزة تعمل بالوقود داخل المنزل، وليس بسبب تشغيل المكيف نفسه.

ورغم أن المكيف آمن من ناحية التسمم بالغازات، فإن تشغيله لفترات طويلة قد يترك بعض التأثيرات على صحة الجسم إذا لم تتم مراعاة شروط الاستخدام السليم.

فالتعرض المستمر للهواء البارد والجاف قد يؤدي إلى جفاف الحلق والممرات الأنفية، مما يسبب شعورًا بالتهيج ويقلل من كفاءة الترطيب الطبيعي للجهاز التنفسي، وهو ما قد يجعل الجسم أكثر عرضة لدخول الميكروبات.

كما أن انخفاض رطوبة الهواء داخل الغرفة نتيجة تشغيل المكيف لفترات طويلة قد يسبب جفاف الجلد والعينين، إضافة إلى الشعور بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.

وفي حال عدم تنظيف المكيف بانتظام، قد تتراكم الأتربة والرطوبة داخله، مما يهيئ بيئة لنمو العفن والبكتيريا، والتي يمكن أن تنتقل مع الهواء وتسبب حساسية أو تهيجًا في الجهاز التنفسي، خاصة لدى مرضى الربو أو الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

ولتقليل هذه التأثيرات، ينصح الخبراء بضبط درجة حرارة المكيف على مستوى معتدل، وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة.

كما يُفضل تهوية الغرفة بشكل دوري، وتنظيف فلاتر المكيف بانتظام، وإجراء صيانة دورية للتأكد من خلوه من الأتربة والعفن، مما يساعد على تحسين جودة الهواء والحفاظ على صحة الجسم.

ويؤكد المختصون أن الاستخدام المتوازن للمكيف، مع الاهتمام بالنظافة والصيانة، يضمن الراحة دون التأثير سلبًا على الصحة، حتى عند تشغيله لساعات طويلة.