أحمد عز يدفع نصف مليون جنيه نفقة لخادمة زينة وحدها

دفع الفنان المصري أحمد عز مبلغ 570 ألف جنيه مصري (11,400 دولار أميركي) هي نفقة أجر خادمة الفنانة زينة، وذلك في إطار النزاعات القضائية المتواصلة بين الطرفين.

ومن جانبها، قررت المحكمة المختصة، اول من امس، حجز الدعوى المقامة ضد الفنان أحمد عز بشأن متجمد أجر خادمة الفنانة زينة، للنطق بالحكم بجلسة 16 أغسطس المقبل، وذلك بعد سداد المبلغ المطالب به والبالغ 570 ألف جنيه ( 11,400 دولار أميركي).

وشهدت جلسة نظر الدعوى قيام الفنان أحمد عز بسداد قيمة متجمد أجر الخادمة، وهو ما أثبتته المحكمة قبل تحديد جلسة لإصدار حكمها النهائي في القضية.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة، والتي طالبت فيها بحبس أحمد عز لامتناعه عن سداد متجمد أجر الخادمة، إلى جلسة 28 يوليو الجاري.

وسبق أن أيدت المحكمة المختصة حكم إلزام الفنان أحمد عز بسداد أجر خادمة بقيمة 30 ألف جنيه (600 دولار أميركي)، بعدما رفضت الالتماس المقدم منه على الحكم.

وبدأت المشكلة بين أحمد عز وزينة عام 2014 بنزاع قضائي حول زواج عرفي وإثبات نسب توأميها (عز الدين وزين الدين)، وتطور الأمر إلى ساحات المحاكم لسنوات طويلة.

كما حصلت زينة على حكم بالخلع من أحمد عز في عام 2017.

وتوالت قضايا النفقات والمصروفات الدراسية وأجور الخدم، حيث أصدرت محكمة مستأنف الأسرة أحكاماً بتعديل النفقات الشهرية ومصروفات الأبناء.