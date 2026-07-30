في اليوم العالمي للصداقة.. صداقات تمنح الحياة معنى أجمل

في 30 يوليو من كل عام، يحتفي العالم باليوم الدولي للصداقة، وهي مناسبة تذكّرنا بقيمة الروابط الإنسانية التي تجمعنا، وبالأشخاص الذين يضيفون إلى حياتنا معنى أجمل.

فالصديق ليس مجرد شخص نشاركه اللحظات السعيدة، بل هو من نجد معه الدعم عندما تضيق الأيام، ومن يمنحنا شعورًا بالأمان والراحة.

فالصداقة الحقيقية تقوم على المحبة والثقة والتفاهم، وتبقى من أجمل العلاقات التي تترك أثرًا عميقًا في القلوب.

كيف بدأت الفكرة؟

بدأت فكرة الاحتفاء بالصداقة عام 1958 في باراغواي من خلال مبادرة هدفت إلى تعزيز روح الصداقة بين الشعوب، ثم اعتمدت الأمم المتحدة عام 2011 يوم 30 يوليو يومًا دوليًا للصداقة، تأكيدًا على دور العلاقات الإنسانية في نشر ثقافة السلام والتقارب بين مختلف المجتمعات.

صديق واحد قد يغيّر الكثير

ليس المهم عدد الأصدقاء من حولنا، بل وجود أشخاص صادقين يشاركوننا أفراحنا، ويساندوننا في أوقات التحدي، ويصنعون معنا ذكريات تبقى حاضرة مهما مرّ الزمن.

وفي اليوم العالمي للصداقة.. من هو الشخص الذي ترك أثرًا جميلًا لا تنساه في حياتك؟