إذا كنت تستخدمها لأول مرة .. ماذا تعرف عن ملح "جلّاية الأطباق" ؟

ملح غسالة الصحون أو "الجلّاية"، هو نوع خاصّ من الملح مُصمّم خصيصاً لإزالة الترسبات من الجهاز المنزلي المذكور، والناتجة عن الماء العسر. كما يمتلك فعالية تتجاوز ذلك، تطلعك عليها السطور الآتية، بعد دليل عن كيفية استخدامه في غسالة الأطباق.

وهو ليس ملح الطعام أو ملح البحر أو أي نوع آخر من الأملاح. فبخلاف هذه الأنواع ناعمة القوام للغاية، ملح غسالة الصحون مُصمّم خصيصاً لهذا الجهاز، وله حجم حبيبات أكبر، ما يضمن أن الملح يذوب بشكل أبطأ من دون عرقلة وحدة المنقي. بالتالي، هو يعمل بشكل أفضل بكثير، مقارنة مع الأملاح الأخرى التي سينتهي بها الأمر بها بالتجمع لتكوين انسداد في الجهاز، والتي تحتوي على مواد مضافة قد تضرّ به أو تترك بقاياها على أطباقك.

يرجع السبب وراء حاجتنا إلى وضع الملح الخاص بغسالة الصحون إلى المعدنين الأساسيين الموجودين في الماء، وهما: الكالسيوم والمغنيسيوم. إذا كان الماء في منطقتك عسراً، هو يحتوي على تركيز أعلى من هذه المعادن بينما يحتوي الماء اليسر على تركيز أقل.

وللماء العسر العديد من الآثار السلبية؛ سيدمر الأجهزة ببطء مثل الغلايات وغسالات الملابس وغسالات الصحون بسبب البقايا التي يتركها خلفه. هذه البقايا عبارة عن تراكم طباشيري من رواسب الكالسيوم والمغنيسيوم التي تتشكل عندما يتبخر الماء العسر أو يتم تسخينه. وهذا ليس جيداً لغسالة الصحون لأنه من المحتمل أن يترك خطوطاً على الأطباق والأواني الفضية، كما أنه سيتراكم داخل الأعمال الداخلية لغسالة الأطباق مما قد يحدّ من تدفق المياه. سيختلف تأثير هذه الرواسب في كل منطقة ويعتمد بشكل كبير على مدى ليونة أو صلابة الماء.

يساعد الملح الخاص في حل هذه المشكلة، إذ يقوم بـ"تليين" الماء. يحتوي الملح على مادة كيميائية تسمى "كلوريد الصوديوم" وتذوب في الماء وتطلق أيونات الصوديوم في نفس الوقت. تحل أيونات الصوديوم المنطلقة خلال هذه العملية محل أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودة في الماء العسر من خلال عملية تسمى التبادل الأيوني. والنتيجة هي مياه أكثر ليونة من شأنها أن تقلل أو تؤخر كمية تراكم الرواسب الكلسية في غسالة الصحون.

فوائد استخدام الملح في غسالة الصحون:

- تقليل المحتوى المعدني في الماء العسر.

- منع الترسبات الكلسية.

- تفادي البقع والعلامات المائية على الأطباق.

- زيادة العمر الافتراضي لغسالة الأطباق.

- تحسين كفاءة غسالة الأطباق.

- التقليل من تكاليف الكهرباء.

- تنظيف المقلاة والأواني المطبخية: سواء كانت المقلاة مصنوعة من الحديد الزهر أو هي معدنية سميكة، تُستغل الحبيبات الخشنة في ملح غسالة الصحون كعامل كشط ميكانيكي (غير كيميائي) لتفكيك الدهون المحترقة عن الأواني المعدنية بدون الحاجة لمواد كيميائية ضارة.

كيفية استخدام الملح في غسالة الصحون؟

- في الجهاز الفارغ من الصحون، أزيلي الرف السفلي.

- يجب الوصول إلى الخزان وفتحه لوضع الملح في داخله. يتواجد الخزان في العادة تحت الرف السفلي.

- يمكنك استخدام قمع عند سكب الملح في الخزان، فهذا سيسهل العملية، إذ سيساعد على تجنب الانسكابات. ثمّ، أغلقي غطاء الخزان بإحكام.

- لمجرد الانتهاء من صب الملح، شغلي دورة الشطف في غسالة الصحون، فيما الجهاز فارغاً.

- إذا كنتِ تستخدمين غسالة الصحون للمرة الأولى، فقد يكون الخزان خالياً تماماً من أي ماء. وفي هذه الحالة، يجب أن تملئيه بالماء، جنباً إلى جنب مع الملح، مما يؤدي إلى تكوين محلول ملحي من المياه المالحة، حتى تعمل عملية التبادل الأيوني بفعالية.

- بعد المرة الأولى التي تستخدمين فيها غسالة الصحون، سيبقى الماء دائماً في الخزان، لذلك لا داعي للقلق بشأن زيادته في المستقبل - فمحتوى الملح فقط هو الذي يجب تجديده بشكل دوري.

- في كل الأحوال، من الجيد دائماً الرجوع إلى دليل تعليمات غسالة الصحون الخاصة بك عندما يكون ذلك ممكناً. إذا لم يكن لديك الدليل المرفق في متناول يدك، فيمكنك عادةً العثور على الدليل الصحيح عبر الإنترنت.

- تحققي من مستويات الملح بانتظام؛ تحتوي معظم غسالات الصحون الحديثة على مؤشر على لوحة التحكم لإعلامك عندما ينخفض الملح. أما إذا لم يكن لديك مؤشر، فيجب عليك فحص مستويات الملح يدوياً بانتظام. بالإضافة إلى زيادة مستويات الملح بشكل دوري، من المهم أيضاً تنظيف غسالة الأطباق كل شهرين.