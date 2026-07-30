بيومي فؤاد غير قادر على نفقة طليقته ومصاريف ابنه .. والنيابة تتحرى عن أمواله

أصدرت محكمة الأسرة حكمًا بإلزام الفنان بيومي فؤاد بسداد مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة لطليقته، وذلك في ثلاث دعاوى قضائية حملت رقم 223 لسنة 2026، التي أقامها محامي طليقة الفنان. ويأتي الحكم في إطار النزاع القضائي المستمر بين الطرفين، الذي يشهد نظر عدد من القضايا أمام المحكمة تتعلق بالحقوق المالية والأسرية.

ولا تنتهي الخلافات بين بيومي فؤاد وطليقته، عند دعاوى مؤخر الصداق والعدة والمتعة التي تم الحكم فيها، إذ لا تزال محكمة الأسرة تنظر عدة دعاوى أخرى تخص حقوق الطفل، من بينها نفقة المصروفات الدراسية، ونفقة المسكن، ومصاريف الحضانة، وهي القضايا التي تشكل محور النزاع ومقرر أن يصدر فيها أحكام خلال الفترة الماضية.

وفي سياق نظر تلك الدعاوى، كانت نيابة الأسرة قد أمرت بإجراء تحريات بشأن مصادر دخل الفنان بيومي فؤاد وممتلكاته، بعد الانتهاء من سماع أقوال شهود الإثبات والنفي، وذلك للوقوف على حقيقة حالته المالية، تمهيدًا لتحديد قيمة الالتزامات المالية المطلوب الفصل فيها، كما استكملت النيابة إجراءات التحقيق بالانتهاء من سماع أقوال الشهود في الدعاوى المتعلقة بنفقات الطفل.

وبحسب ما ورد في أوراق الدعاوى القضائية، أكدت طليقة بيومي فؤاد أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية لنجلهما، مشيرة إلى أنها تحملت منفردة جميع النفقات الخاصة به خلال الفترة الماضية، بعد فشل محاولات التوصل إلى تسوية ودية تنهي الخلاف بعيدًا عن ساحات القضاء.

وأضافت، وفقًا لما جاء في صحيفة الدعوى، أن جميع محاولات الصلح لم تسفر عن اتفاق، موضحة أن الفنان أبلغها بعدم قدرته على سداد الالتزامات المالية المطلوبة، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للمحكمة للمطالبة بحقوق نجلها والحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام القانون.

يذكر أن بيومي فؤاد يُعرض له حالياً في السينمات فيلم "ابن مين فيهم؟" بمشاركة ليلى علوي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويشارك في العمل أحمد عصام السيد، مع العديد من الفنانين الذين يظهرون تباعاً خلال الأحداث، تبدأ بظهور خاص للفنانة هالة فاخر، إلى جانب ضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن (ويزو)، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري.