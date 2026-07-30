خريطة رقمية توثق أصناف نخيل الإمارات في «العين للرطب»

تضع الشاشة التفاعلية «اكتشف رطب الإمارات» أمام زوار «العين للرطب»، في دورته الأولى، خريطة معرفية للتنوع الذي تتميز به زراعة النخيل في الدولة، وتتيح لهم استكشاف الأصناف ومناطق انتشارها ومواعيد نضجها، وخصائص ثمارها من خلال اللمس والاختيار المباشر.

وينتقل المستخدم عبر خريطة تشمل إمارات الدولة ومناطقها الزراعية، ويختار المنطقة التي يرغب في التعرف إليها، فتظهر الأصناف المشهورة بزراعتها فيها، مصحوبة بصور توضيحية ومعلومات عن لون الثمرة، وشكلها وحجمها ومرحلة نضجها، إلى جانب أبرز الأماكن التي ينتشر فيها كل صنف.

وتمنح التجربة زوار «العين للرطب» مدخلاً لفهم التنوع الذي تحتضنه الإمارات، وما تنتجه من أصناف معروفة مثل الخلاص وبومعان والفرض، والخنيزي والشيشي، والزاملي والدباس، كما تساعد المقارنة البصرية بين الثمار على ملاحظة الفروق التي قد تبدو دقيقة لغير المتخصص، وترتبط باللون والقوام والشكل وموعد النضج.

وتقدم الشاشة المعرفة الزراعية في صيغة تناسب مختلف الأعمار، حيث يستطيع الطفل التنقل بين الخيارات والصور، بينما يجد المزارع والمهتم بالنخيل معلومات منظمة تساعده على مقارنة الأصناف وربطها ببيئات زراعتها، وتكتسب التجربة قيمتها من جمع مادة واسعة في واجهة واحدة، يسهل الوصول إليها أثناء زيارة المهرجان.

ومن خلال «اكتشف رطب الإمارات»، توظف هيئة أبوظبي للتراث التقنية في توثيق المعرفة وتقديمها بصورة تفاعلية، ليصبح الزائر مشاركاً في الوصول إلى المعلومة، وتلتقي خبرة المزارعين بأدوات العرض الحديثة في تجربة تعزز معرفة الجمهور بالنخلة والرطب الإماراتي.