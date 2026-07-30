نتفليكس تتفوق على «بي بي سي» في بريطانيا.. خيار المشاهدين الأول

تقدمت منصة «نتفليكس» على هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، باعتبارها الخيار الأول للمشاهدين البريطانيين عند اختيار المحتوى التلفزيوني، وفق تقرير سنوي أصدرته هيئة تنظيم الإعلام البريطانية «أوفكوم»، أمس، وأظهر تقرير «Media Nations»، أن 26% من المشاهدين في بريطانيا يتجهون أولاً إلى «نتفليكس» عند البحث عمّا يشاهدونه، مقابل 25% يفضلون منصات ومحتوى «بي بي سي»، في مؤشر إلى تصاعد المنافسة بين خدمات البث الرقمي والمنصات التقليدية.

وأشار التقرير إلى أن شبكة «آي تي في» (ITV) جاءت في المرتبة التالية، إذ اعتبرها 15% من المشاهدين خيارهم الأول، ما يعكس تزايد المنافسة على الجمهور بين القنوات التلفزيونية التقليدية ومنصات البث عبر الإنترنت.

وبيّن التقرير أن مشاهدة خدمات البث التابعة لشركات التلفزيون التقليدية، ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصبح أسرع فئات خدمات التلفزيون نمواً.

كما أوضحت «أوفكوم» أن خدمات البث القائمة على الاشتراك أصبحت موجودة في نحو 70% من المنازل البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الرقم استقر إلى حد كبير بعد النمو السريع الذي شهدته هذه الخدمات خلال جائحة «كوفيد-19».

وفي المقابل، تراجع الاعتماد على القنوات التقليدية، إذ شاهد نحو 70% من البريطانيين محتوى من شبكات البث التقليدية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة أسبوعياً خلال عام 2025، مقارنة بـ73% عام 2024، و78% عام 2022.

وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن الأحداث الرياضية الكبرى لاتزال قادرة على جذب جماهير ضخمة، إذ استقطبت مباراة نصف نهائي كأس العالم، التي خسرها المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين، في 15 يوليو الجاري، ذروة مشاهدة بلغت 24 مليون مشاهد عبر منصات «بي بي سي».