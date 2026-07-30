«مفاجآت صيف دبي» تُطلق نسختها الفاخرة حتى 30 أغسطس

أطلقت «مفاجآت صيف دبي 2026» فعالية «النسخة الفاخرة»، في خطوة تعكس تطور موسم التخفيضات الصيفية من مجرد عروض ترويجية إلى منصة متكاملة لتجارب التسوق الراقية، إذ تجمع المبادرة نخبة من العلامات العالمية في الأزياء والجمال والمجوهرات ونمط الحياة، لتقدم باقة من الخدمات الحصرية والإطلاقات المحدودة حتى 30 أغسطس المقبل.

وتأتي المبادرة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن برنامج «مفاجآت صيف دبي»، بهدف إتاحة تجارب استثنائية للسكان والزوار تشمل جلسات تنسيق وتسوق شخصية، وإطلاقات حصرية قبل طرحها عالمياً، ومتاجر مؤقتة، وخدمات لكبار الشخصيات، إضافة إلى مزايا برامج الولاء والهدايا الحصرية. ولا تقتصر الفعالية على تقديم عروض سعرية، بل تركز على مفهوم «التجربة الفاخرة»، من خلال إتاحة الفرصة أمام المتسوقين لاكتشاف مجموعات محدودة الإصدار، والاستفادة من استشارات فردية مع خبراء الموضة والتجميل والتصميم الداخلي، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق الفاخر.

وترتكز النسخة الفاخرة على ثلاثة محاور رئيسة هي الوصول الحصري إلى أحدث الإطلاقات، والاستكشاف والعروض المميزة، والقيمة المضافة وبرامج الولاء، لتمنح العملاء تجربة أكثر تخصيصاً، تتجاوز مفهوم الشراء التقليدي إلى تجربة متكاملة تجمع بين الرفاهية والخدمة الشخصية.

وتشارك في المبادرة مجموعة واسعة من أبرز دور الأزياء والعلامات العالمية، من بينها «بلومينغديلز وهارفي نكلز دبي ومارك جاكوبس ومانولو بلانيك وبالم أنجلز ودانهيل وذي وايت كومباني»، إلى جانب وجهات متخصصة في التصميم الداخلي مثل عاتي التي تقدم استشارات مجانية لتخطيط المساحات واختيار الأثاث والخامات.

وتوفر المتاجر المشاركة باقة متنوعة من الامتيازات، تشمل خدمات تعديل الملابس، والعناية بالحقائب والأحذية الفاخرة، والنقش المجاني على المنتجات، وجلسات تجميل واستشارات شخصية، إضافة إلى إطلاق مجموعات حصرية ومحدودة الإصدار من علامات عالمية في الأزياء والعطور والمجوهرات.

كما تتضمن الفعالية أنشطة موسمية، مثل الاحتفاء بـ«أيام أحمر الشفاه» في عدد من المتاجر، مع هدايا مجانية وتجارب تفاعلية، إلى جانب فعاليات خاصة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، في إطار برنامج متجدد يستهدف مختلف شرائح المتسوقين.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجزئة الفاخرة، عبر تقديم تجارب تجمع بين الحِرفية والابتكار والتخصيص، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لقطاع التجزئة في الإمارة، والحضور الواسع لأبرز العلامات التجارية العالمية.