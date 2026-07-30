أصغر عربية فوق 7000 متر.. فاطمة العوضي بطلة إماراتية تتحدى «لينين»

حققت المتسلقة الإماراتية، فاطمة عبدالرحمن العوضي (19 عاماً)، إنجازاً تاريخياً جديداً لدولة الإمارات، إذ باتت أصغر شخص عربي يصل إلى ارتفاع يتجاوز 7000 متر، وأول شخص إماراتي يعتلي قمة لينين، البالغ ارتفاعها 7134 متراً بجبال بامير في جمهورية قيرغيزستان، وذلك في 18 يوليو الجاري.

ويشكل هذا الإنجاز أعلى قمة تصل إليها فاطمة حتى تاريخه، ويمثل محطة مهمة في مسيرتها نحو استكمال تحدي «القمم السبع» و«الغراند سلام الاستكشافي»، لترسخ بذلك مكانتها إحدى أبرز المواهب الشابة في رياضة تسلق الجبال على مستوى المنطقة.

وتُعد قمة لينين واحدة من أصعب القمم المرتفعة في آسيا الوسطى، وتعرف بظروفها الجوية القاسية وتضاريسها الجليدية الوعرة، فضلاً عن التعرض المطوّل لارتفاعات تتجاوز 7000 متر.

وشكل الوصول إلى قمتها أعلى إنجاز في التسلق لفاطمة حتى الآن، بعد عام واحد فقط من تسلقها أول قمة رئيسة لها، وهي قمة إلبروس بارتفاع 5642 متراً، أعلى قمة في أوروبا.

واستغرقت الرحلة نحو ثلاثة أسابيع وتضمنت مرحلتين رئيستين: مرحلة التأقلم على الارتفاعات، أعقبتها المرحلة النهائية للصعود إلى القمة، وبهذا صعدت فاطمة إلى ما فوق 7000 متر وتمكنت من الوصول إلى القمة من دون استخدام الأكسجين التكميلي.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل حافل من الإنجازات الجبلية، إذ تعد فاطمة أصغر شخص إماراتي يعتلي قمة إلبروس، وأصغر شخص عربي يصل إلى قمتي فينسون في القارة القطبية الجنوبية، وهرم كارتسنز في أوقيانوسيا، إضافة إلى تسلقها بنجاح قمة كيليمنجارو، أعلى قمة في قارة إفريقيا، وفوق قمة لينين رفعت فاطمة علم دولة الإمارات، في أول توثيق لوصول علم الدولة إلى قمة هذا الجبل.

ورفعت أيضاً رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، موجهة إلى شباب العالم، يؤكد سموه فيها على قِيَم الطموح والأمل والصمود والمثابرة.

وأهدت فاطمة هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه الدائم لشباب الوطن، وأهدته أيضاً إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عرفاناً بدور القيادة في تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على تحقيق التميز.

وقالت فاطمة إن «الوقوف على قمة لينين ورفع علم وطني الحبيب دولة الإمارات لم يكن نهاية لتسلق جبل فحسب»، بل هو تذكير بالسبب الذي دفعها لبدء هذه الرحلة، لافتة إلى أن تسلق الجبال علمها أن أعظم المكافآت تأتي من مواجهة التحديات.

وتوجهت بأسمى آيات الشكر إلى الوالد الغالي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة ودعمه الذي يعكس إيماناً راسخاً بتمكين الشباب للحلم بصورة أكبر، وقدرتهم على العمل بجد لتحويل أهدافهم الطموحة إلى إنجازات، متمنية أن يكون هذا الإنجاز مصدر إلهام لشباب وشابات دولة الإمارات، للإيمان بإمكاناتهم وأن يملكوا الإرادة للعمل على تحقيقها.

تجدر الإشارة إلى أن فاطمة حاصلة على منحة ديوان الرئاسة للدراسة الجامعية، ومنحة الشيخ محمد بن زايد للطلبة المتفوقين، وهي توازن بين دراستها الجامعية بدوام كامل وطموحها في تسلق الجبال على مستوى النخبة، وباتت رحلتها مثالاً للجمع والتوازن بين التفوق الأكاديمي والطموح الرياضي.

فاطمة العوضي:

. أتمنى أن يكون هذا الإنجاز مصدر إلهام لشباب وشابات دولة الإمارات، للإيمان بإمكاناتهم وأن يملكوا الإرادة للعمل على تحقيقها.

. تعد قمة «لينين» واحدة من أصعب القمم المرتفعة في آسيا الوسطى، وتعرف بظروفها الجوية القاسية وتضاريسها الجليدية الوعرة.