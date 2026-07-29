جونكوتش ماتش.. العملاق الأسترالي الذي يلفت أنظار الـNBA

فرض الأسترالي جونكوتش ماتش، البالغ من العمر 18 عاماً والمنحدر من أصول جنوب سودانية، نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة السلة، بعدما جذب اهتمام كشافي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) بفضل قامته الاستثنائية التي تبلغ 2.29 متر، إلى جانب قدراته الدفاعية وحركته السلسة التي أعادت إلى الأذهان بدايات الأسطورة الراحل مانوت بول.

وبرز اسم ماتش منذ عام 2024، عندما وصفه محلل مواهب الـNBA نيك كالينوفسكي بأنه من أكثر اللاعبين الشباب إثارة للاهتمام، نظراً لامتلاكه مزيجاً نادراً من الطول الفارع والقدرة على الحركة، وهي ميزة تضعه ضمن قائمة أطول اللاعبين الواعدين في العالم.

وجاءت انطلاقته الحقيقية خلال بطولة أستراليا تحت 20 عاماً عام 2026، حيث قاد منتخب غرب أستراليا إلى الميدالية الذهبية، وسجل متوسط 7.2 نقطة و6.4 متابعات و1.4 صد في المباراة، فيما تألق في النهائي بست تصديات دفاعية، مؤكداً إمكاناته الكبيرة على طرفي الملعب.

ويرى متابعون أن اهتمام كشافي الـNBA يعود إلى قدرته على الجمع بين الطول والمرونة والسرعة، إلى جانب إمكاناته الدفاعية، وهي مواصفات نادرة للاعب يتجاوز طوله 2.20 متر.

وبحسب موقع "Basketball.com.au"، فإن مستقبل ماتش سيتحدد خلال الأشهر المقبلة، مع وجود عدة خيارات أمامه، تشمل الالتحاق بإحدى الجامعات الأمريكية، أو الاحتراف في الدوري الأسترالي، أو دخول مسودة الـNBA مباشرة إذا استوفى الشروط المطلوبة.

وفي مقابلة مع برنامج "A Current Affair"، تحدث ماتش عن رحلة عائلته من جنوب السودان إلى أستراليا، مؤكداً أن والديه هاجرا بحثاً عن مستقبل أفضل، وأنهما يحرصان على دعمه وتشجيعه يومياً لمواصلة التركيز على تحقيق حلمه بالوصول إلى الـNBA.

ورغم المقارنات المتزايدة مع مانوت بول بسبب الطول والأصول المشتركة، فإن ماتش يتميز ببنية جسدية أقوى وقدرات هجومية أكثر تنوعاً، ما يجعله أحد أبرز المشاريع الواعدة في كرة السلة العالمية.