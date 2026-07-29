"أوتشي" يودع الحياة.. وفاة أطول رجل في غانا إثر معاناته مع متلازمة "مارفان"

توفي الغاني المعروف بلقب "أوتشي"، بعد معاناة مع مضاعفات متلازمة مارفان، وهي اضطراب وراثي نادر يؤثر في النسيج الضام ويصيب القلب والأوعية الدموية والعظام وأعضاء أخرى.

وأثار خبر وفاته حالة من الحزن بين متابعيه، بعدما لفت الأنظار خلال السنوات الماضية بقامته الاستثنائية ورحلته مع المرض.

ويُعد "أوتشي" أطول رجل في تاريخ غانا، وتوفي عن عمر ناهز 33 عامًا، إثر مضاعفات صحية تعرض لها خلال تلقيه العلاج في أحد مستشفيات مدينة تامالي، شمالي البلاد.

وكان سليمان قد نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بالتهابات وتقرحات في ساقيه، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة، رغم أن الأطباء كانوا قد أكدوا، في وقت سابق، استجابته للعلاج، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

تفاصيل الوفاة

واشتهر "أوتشي" بطوله الاستثنائي، إذ بلغ 223 سنتيمترًا عند قياسه عام 2022، بينما رجّح مقربون منه أن قامته واصلت الازدياد خلال السنوات الأخيرة. وفي العقد الثالث من عمره، شُخِّص سليمان بمتلازمة "مارفان"، وهي اضطراب وراثي يصيب الأنسجة الضامة ويتسبب في نمو غير طبيعي للأطراف، الأمر الذي فرض عليه تحديات صحية متواصلة، كما حال دون تحقيق حلمه بالعمل سائقًا.

وقال أحد أقاربه إن الراحل عُرف بكرمه وتواضعه، وإن منزله لا يزال يستقبل المعزين منذ الإعلان عن وفاته، مشيرًا إلى أن وفاته شكّلت صدمة كبيرة لسكان قريته غامباغا، التي ارتبط اسمها به واكتسبت شهرة داخل غانا بفضل حضوره.

سبب الوفاة

وخلال السنوات الأخيرة، واجه سليمان صعوبات في توفير نفقات العلاج، قبل أن يتلقى دعمًا من رجل الأعمال إبراهيم ماهاما، شقيق الرئيس الغاني جون ماهاما، الذي تكفل بمصاريف علاجه في مستشفى تامالي التعليمي.

واكتسب "أوتشي" شهرة واسعة داخل غانا، ليس بسبب طوله فقط، وإنما أيضًا لحضوره الاجتماعي وشخصيته المحبوبة، إذ كان يحظى بمكانة خاصة بين أبناء قريته، فيما قررت عائلته إقامة مراسم الدفن في مدينة تامالي بدلًا من غامباغا، تحسبًا للإقبال الكبير المتوقع من المعزين.