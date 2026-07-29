القهوة مع رشة ملح.. عادة تثير الجدل وخبراء يكشفون حقيقتها الصحية

تُعتبر إضافة رشة من الملح إلى القهوة السوداء من العادات التي انتشرت مؤخرًا، باعتبارها وسيلة لتقليل مرارتها ومنحها مذاقًا أكثر توازنًا، إلا أن الخبراء يوضحون ما إذا كانت هذه الإضافة تحمل فوائد صحية فعلية أم أنها تقتصر فقط على تحسين النكهة.

وبحسب ما أورده موقع "Only My Health"، تشير الأبحاث إلى أن إضافة كمية بسيطة من الملح إلى القهوة السوداء تُعد آمنة بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، لكنها لا تضيف قيمة غذائية تُذكر، إذ تبقى الفوائد الصحية للقهوة مرتبطة بمضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية التي تحتويها عند تناولها باعتدال.

ما الذي يفعله الملح داخل القهوة؟

يوضح الخبراء أن الملح يساعد على موازنة النكهة وتقليل الإحساس بالمرارة، ما يجعل القهوة أكثر سلاسة دون الحاجة إلى السكر، إلا أن الادعاءات التي تربط القهوة المملحة بتحسين الترطيب أو تقليل الحموضة أو تزويد الجسم بالمعادن لا تزال تفتقر إلى أدلة علمية قوية.

كما أن كمية الملح التي تُضاف عادة إلى القهوة تكون ضئيلة للغاية، ولا تكفي لتوفير أي فوائد غذائية تُذكر، لذا لا يمكن اعتبارها مصدرًا للصوديوم أو المعادن.

فوائد القهوة لا علاقة لها بالملح

وتشير دراسة نُشرت عام 2013 في " Journal of Endocrinology" إلى أن استهلاك القهوة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إضافة إلى تحسن تحمل الجلوكوز ومستويات السكر في الدم وحساسية الجسم للأنسولين، إلا أن هذه الفوائد تعود إلى القهوة نفسها، وليس إلى إضافة الملح إليها.

من الأفضل أن يتجنب هذه العادة؟

ينصح الأطباء بعض الفئات بعدم إضافة الملح إلى القهوة بصورة منتظمة، ومن بينهم:

- المصابون بارتفاع ضغط الدم.

- مرضى القلب.

- الأشخاص المصابون بأمراض الكلى.

- من يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم.



كما يوصي الخبراء الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في المعدة بعد شرب القهوة بتقليل كمية الكافيين، أو اختيار أنواع أقل حموضة، أو تجنب شربها على معدة فارغة، بدلاً من الاعتماد على إضافة الملح.

هل هناك مخاطر؟

أكد المختصون أن الاعتدال يظل العامل الأهم للاستفادة من القهوة. فمعظم البالغين الأصحاء يمكنهم تناول القهوة السوداء بأمان ضمن نظام غذائي متوازن، لكن الإفراط في شربها قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل:

- القلق والتوتر.

- اضطرابات النوم.

- خفقان القلب.

- مشكلات في الجهاز الهضمي.

أما إضافة رشة صغيرة من الملح بين الحين والآخر فلا يُتوقع أن تسبب ضررًا لمعظم الأشخاص، إلا أن تحويلها إلى عادة يومية قد يرفع إجمالي استهلاك الصوديوم دون حاجة، خصوصًا مع وجود كميات كبيرة منه في كثير من الأطعمة اليومية.

لذلك، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتبعون حمية منخفضة الصوديوم باستشارة الطبيب قبل اعتماد القهوة المملحة بانتظام.