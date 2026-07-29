أول مخبز عالمي لـ"بوب مارت".. و"لابوبو" تتحول إلى حلوى

تعكف شركة إنتاج الألعاب والدمى بوب مارت ​التي مقرها بكين على تنويع أنشطتها التجارية من ‌خلال افتتاح أول ​مخبز عالمي لها في سنغافورة، وتستغل في ذلك شهرة بعض الدمى التي حققت انتشارا مثل لابوبو ذات الابتسامة العريضة.

وتعمل الشركة على تحويل شخصياتها الأكثر شهرة إلى حلويات ثلاثية الأبعاد صالحة للأكل، بدءا من مصاصات لابوبو ⁠بالسمسم الأسود وصولا إلى حلوى تشيزكيك على شكل مولي.

ويبيع المخبز المكون من طابقين، والكائن مقابل يونيفرسال ستوديوز سنغافورة، 45 نوعا من المعجنات والمشروبات المستوحاة من الألعاب، ‌تتراوح أسعارها بين 5 و32 دولارا سنغافوريا (3.87 إلى 24.77 دولار أميركي).

وسنغافورة هي المحطة الأولى. وقال تشانغ شياويانغ رئيس بوب بيكري ‌التابعة لبوب مارت في مقابلة "نفكر أيضا في افتتاح ‌مخابز في أوروبا والولايات المتحدة. إنها مسألة توقيت، وعلينا ‌معالجة قضايا مثل سلاسل ‌التوريد المحلية".

وأضاف أن الشركة تخطط أيضا لافتتاح متاجر للحلويات في جميع أنحاء جنوب ​شرق آسيا، بما ‌في ذلك تايلاند ​وإندونيسيا وماليزيا.

ويأتي افتتاح فرع ⁠سنغافورة في أعقاب إطلاق أول مخبز لبوب مارت في مدينة تشينهوانغداو الساحلية شمال الصين في أبريل نيسان بعد أن جربت ​الشركة ⁠هذه الفكرة من ⁠خلال أكثر من 30 عربة حلويات مؤقتة في الصين.

ويأتي هذا الافتتاح أيضا في وقت تواجه فيه الشركة ارتفاعا في تكاليف ⁠الإنتاج، وشكك محللون في استدامة نموذج أعمالها، إذ جاء نمو المبيعات والأرباح السنوية أقل من التوقعات في الفصول القليلة الماضية. في أعقاب موجة عالمية من الطلب على ألعابها المحشوة، ومعلقات الحقائب، والمقتنيات.

وتوسعت بوب مارت بشكل متزايد ‌إلى ما وراء بيع الألعاب، وأعلنت أنها تخطط للسير على خطى عملاق ​الترفيه ديزني كوسيلة لتحويل الانتشار الهائل قصير المدى إلى نجاح طويل المدى.

وهذا العام، أعلنت بوب مارت تعاونها مع سوني بيكتشرز لتطوير فيلم عن لابوبو، وافتتحت توسعة لمتنزهها الترفيهي بوب ​لاند في بكين.