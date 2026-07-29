تقارير برتغالية: رونالدو وجورجينا على أعتاب الزفاف.. ولا تأكيد رسمى حتى الآن

تداولت وسائل إعلام برتغالية معلومات تشير إلى احتمال إقامة مراسم زفاف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز السبت المقبل، الموافق 1 أغسطس، في قصر "كوينتا دا ريغالييرا" بمدينة سينترا، ما جدد التكهنات بشأن اقتراب الثنائي من الزواج، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي منهما حتى الآن.

وكشف برنامج "V+ Fama" البرتغالي أنه تلقى ما وصفه بـ"دعوة مزعومة" لحفل الزفاف، تتضمن إقامة المراسم في الأول من أغسطس داخل القصر التاريخي الشهير في سينترا.

وقال مقدم البرنامج، أدريانو سيلفا مارتينز، إنه اعتقد في البداية أن الأمر لا يتجاوز كونه أخباراً كاذبة، إلا أن اتصال فريق الإعداد بإدارة قصر "كوينتا دا ريغالييرا" أثار مزيداً من التساؤلات، بعدما رفضت الإدارة التعليق على الأمر واكتفت بالقول: "لن ندلي بأي تصريح بشأن هذا الموضوع".

من جانبها، اعتبرت الإعلامية إيزابيل فيغيرا أن جميع المؤشرات المتوافرة تجعل احتمال إقامة الزفاف قائماً، فيما رأى مارتينز أن امتناع إدارة القصر عن نفي الخبر بشكل مباشر يترك الباب مفتوحاً أمام صحة هذه الأنباء، رغم استمرار شكوكه.

وأشار البرنامج إلى أن فرضية إقامة الزفاف في جزيرة ماديرا أصبحت مستبعدة، لعدم وجود أي حجوزات مرتبطة بالمناسبة هناك، لكنه أبدى تحفظه بشأن الدعوة المتداولة، معتبراً أن دعوات مناسبة بهذا الحجم كان يُفترض أن تُصمم وتُرسل بطريقة أكثر احترافية.

في المقابل، برزت مؤشرات قد تُضعف هذه التكهنات، بعدما نشر رونالدو، اليوم الثلاثاء، صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها برفقة أطفاله أثناء توجههم إلى طائرته الخاصة، في خطوة فُسرت على أنها مغادرة للبرتغال، حيث كان يقضي الأسابيع الأخيرة.

وكانت جورجينا قد أعلنت خطوبتها من رونالدو في 11 أغسطس، عندما نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخاتم الخطوبة.

وفي نوفمبر من العام الماضي، تحدث رونالدو خلال مقابلة مع الإعلامي بيرس مورغان عن تقدمه بطلب الزواج من جورجينا، مؤكداً أنها "امرأة حياته".

وقال النجم البرتغالي: "طلبت الزواج بها ليس فقط لأنها أم أطفالي، بل لأنها الشخص الذي سأحبه أكثر من أي شخص آخر. إنها حب حياتي. كان ذلك هو الوقت المناسب. لن يتغير شيء لمجرد أننا سنتزوج، فالأمر مجرد فصل جميل في حياتنا. لم أركع على ركبتي لأنني لم أكن مستعداً، لكن اللحظة كانت جميلة. ألقيت كلمة بسيطة. لست شخصاً رومانسياً، ولست ممن يشترون الزهور كل يوم، ربما مرة واحدة في الشهر. أنا رومانسي بطريقتي الخاصة، وكنت أعلم أنها امرأة حياتي".