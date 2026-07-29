دبي في أغسطس.. مدينة عامرة بـ «المفاجآت» والترفيه والحفلات العالمية

تكشف دبي خلال شهر أغسطس عن أجندة استثنائية من الفعاليات والأنشطة التي تعزز مكانتها وجهة عالمية للترفيه والسياحة على مدار العام، إذ يضم برنامج «جدول فعاليات دبي» عشرات الفعاليات، التي تمتد من عروض التسوق والمأكولات إلى الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية الداخلية والأنشطة العائلية، في إطار فعاليات «مفاجآت صيف دبي» التي تستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

ويمنح البرنامج سكان الإمارة وزوارها خيارات متنوعة تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة للمدينة التي تواصل تنظيم فعالياتها داخل القاعات والمرافق المكيّفة خلال أشهر الصيف، بما يضمن استمرار الحركة السياحية والترفيهية رغم ارتفاع درجات الحرارة.

ويعكس هذا البرنامج المتنوع استراتيجية دبي في ترسيخ مكانتها مدينة نابضة بالحياة على مدار العام، عبر أجندة متجددة تضم أكثر من 1200 فعالية سنوياً، تغطي قطاعات الثقافة والفنون والرياضة والتسوق والترفيه، وتستهدف تعزيز جودة الحياة، وتنشيط القطاع السياحي، واستقطاب الزوار من مختلف الأسواق العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى تعزيز ريادة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

عروض ترويجية متنوعة

وتبقى «مفاجآت صيف دبي» الحدث الأبرز خلال الشهر مع استمرار العروض الترويجية في مراكز التسوق، والسحوبات على الجوائز، والعروض الفندقية، والأنشطة الترفيهية التي تستهدف العائلات، إلى جانب تجارب تسوق تقدمها أبرز العلامات التجارية في مختلف أنحاء الإمارة، ما يعزز جاذبية دبي واحدة من أهم وجهات التسوق في المنطقة.

وفي قطاع المأكولات، تتواصل فعاليات «أسبوع الصيف للمطاعم» حتى الثاني من أغسطس، إذ يقدم أكثر من 50 مطعماً قوائم طعام خاصة تتيح لعشاق المذاقات العالمية فرصة استكشاف تجارب متنوعة بأسعار مميزة في مبادرة تعكس التنوع الكبير الذي يتميز به المشهد الغذائي في دبي.

حفلات موسيقية

وعلى صعيد الفعاليات الفنية، يحتضن أغسطس المقبل سلسلة من الحفلات الموسيقية التي تجمع نجوماً من العالم العربي وآسيا، إذ يفتتح الشهر بحفل الفنانة السورية رشا رزق ضمن «بيت ذا هيت»، فيما يلتقي الفنانان رامي جمال ووائل جسار في أمسية غنائية عربية، إلى جانب حفلات للفنان الشامي، ومروان موسى، وحليم، وطلال سام، وسلطان المرشد، وعزيز مرقة، وبيج سام، وليجي سي، إضافة إلى عودة فرقة ميامي الكويتية بعرضها الجديد «ميامي 3.0»، في حين تستضيف «كوكا كولا أرينا» عدداً من نجوم الموسيقى الهندية، أبرزهم لاكي علي، إلى جانب حفلات فنية تستهدف الجاليات الآسيوية المقيمة في الدولة.

ولمحبي الكوميديا، يتضمن البرنامج عروض «ذا لافتر فاكتوري» بمشاركة نخبة من الكوميديين العالميين والمقيمين في الإمارات، إضافة إلى عروض مباشرة للفنانين سونيل جروفر، ورامي جبر، وأتول خاطري، بما يعزز تنوع المحتوى الترفيهي الذي تستضيفه المدينة خلال الموسم الصيفي.

ولا تغيب الفعاليات الثقافية والإبداعية عن أجندة أغسطس، إذ يحتفي معرض «جي بي إكس الترفيهي» بالثقافة اليابانية من خلال عروض الأنمي والألعاب الإلكترونية وورش العمل والأنشطة التفاعلية، مقدماً تجربة تجمع بين الترفيه والإبداع في مركز دبي التجاري العالمي.

فعاليات رياضية

يشهد شهر أغسطس المقبل زخماً في الفعاليات الرياضية، إذ تستضيف الإمارة سباقات الجري داخل «ابن بطوطة مول»، فيما يواصل «عالم دبي للرياضة» استقبال عشاق النشاط البدني داخل أكبر الوجهات الرياضية المغلقة في المنطقة، مع توفير ملاعب ومنشآت مخصصة لمختلف الرياضات الجماعية والفردية، كما تستمر مبادرة «دبي مولاثون» حتى منتصف سبتمبر، مقدمة مسارات مكيّفة للمشي والجري داخل مراكز التسوق، بينما يختتم الشهر بإطلاق النسخة الأولى من «ألعاب التحمّل» التي تجمع بين عدد من منافسات اللياقة البدنية والرياضات متعددة التحديات.

. عشرات الفعاليات تمتد من عروض التسوق والمأكولات إلى الحفلات والأنشطة العائلية.