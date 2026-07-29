600 عام من التاريخ.. ترميم شعبي لمسجد سانكوري

في مشهد يجمع بين التراث والمجتمع، احتشد مئات السكان في مدينة تمبكتو المالية للمشاركة في أعمال إعادة ترميم و«تجصيص» مسجد سانكوري التاريخي بالطين، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ600 لتأسيس هذا الصرح المعماري الذي يعد أحد أبرز رموز المدينة العريقة.

وشارك الأهالي في طلاء جدران المسجد وتجديد طبقاته الطينية، وفق تقليد متوارث يعكس خصوصية العمارة الترابية في المنطقة، ويؤكد ارتباط سكان تمبكتو بموروثهم الثقافي الذي حافظوا عليه عبر قرون طويلة.

ويعد مسجد سانكوري، الذي شُيد في القرن الـ14، واحداً من المساجد الثلاثة الكبرى في تمبكتو، التي تشكل نماذج استثنائية للعمارة الطينية الإفريقية المعتمدة على مواد محلية، وأساليب بناء تقليدية تتكيف مع طبيعة البيئة الصحراوية.

وتحظى مساجد تمبكتو التاريخية بمكانة عالمية، إذ أدرجت منظمة اليونسكو مسجد سانكوري، والمساجد التاريخية الأخرى في المدينة، على قائمة التراث العالمي عام 1988، تقديراً لقيمتها المعمارية والتاريخية ودورها في حفظ ذاكرة المنطقة.

ويأتي الاحتفال بمرور 600 عام على تأسيس مسجد سانكوري ليجدد الاهتمام بهذا الإرث المعماري الفريد، ويؤكد دور المجتمع المحلي في حماية المواقع التاريخية التي تمثل جزءاً من الهوية الثقافية لتمبكتو وإفريقيا.