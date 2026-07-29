100 ألف دولار لـ 4 فائزين.. الشارقة تحتفي بأبرز الدراسات اللغوية والمعجمية

يواصل مجمع اللغة العربية بالشارقة استقبال طلبات الترشح للدورة التاسعة من «جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية»، داعياً الباحثين والمؤلفين المتخصصين في علوم اللغة العربية إلى استكمال ملفات المشاركة، قبل إغلاق باب الترشح في 31 يوليو 2026، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالجائزة.

وتأتي الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دولار، تقديراً للأعمال العلمية المتخصصة التي تسهم في تطوير الدراسات اللغوية والمعجمية، وتعزيز البحث في علوم العربية، من خلال تكريم المؤلفات التي تجمع بين العمق العلمي والأصالة البحثية ومواكبة التحولات المعرفية الحديثة.

وتمنح الجائزة لأربعة فائزين ضمن محورين رئيسين، إذ يحصل صاحب المركز الأول في كل محور على 30 ألف دولار، فيما ينال صاحب المركز الثاني 20 ألف دولار، وتستقبل الدورة التاسعة المشاركات ضمن محور «الدراسات اللغوية والبيانية في الخطاب القرآني»، و«الدراسات المعجمية الحديثة».

وأكد الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أن «الجائزة أصبحت منصة علمية لتقدير الجهود البحثية الجادة في مجال اللغة العربية»، مشيراً إلى أن «الدورة الحالية تسعى إلى استقبال أعمال تضيف قيمة نوعية إلى المكتبة العربية، وتجمع بين التراث العلمي والتحولات المعرفية المعاصرة».

وحددت الجائزة مجموعة من الشروط الخاصة بالأعمال المتقدمة من أبرزها أن يكون العمل كتاباً مطبوعاً يحمل رقماً دولياً للنشر، وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت خلال الفترة الممتدة من يناير 2016 حتى يوليو 2026.

كما لا تقبل الجائزة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، ويشترط ألا يكون الكتاب المرشح قد حصل مسبقاً على جائزة مماثلة، مع السماح للمتقدم بالمشاركة بعمل واحد فقط ضمن محور واحد، كما لا يحق للفائزين في الدورات السابقة المشاركة مجدداً إلا بعد مرور خمس سنوات على سنة الفوز.