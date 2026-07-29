«الأرشيف» يختتم النسخة الثانية من «كتّاب 71»

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية تقديم برنامج الدعم المعرفي، افتراضياً، لمنتسبي النسخة الثانية من مشروع «كتّاب 71»، الذي نظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الأوساط المدرسية، بهدف إعداد جيل من الكتّاب الشباب المتمكنين من أدوات الكتابة الإبداعية، وتنمية مهارات البحث والتأليف، بما يسهم في إثراء المحتوى الثقافي الوطني، وصون الذاكرة الوطنية، ويعزز قيم الهوية الوطنية والانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

وتضمّن برنامج الدعم المعرفي عدداً من الورش التثقيفية المتخصصة، إذ بدأ باللقاء التعريفي بالمشروع، الذي تناول آلية المشاركة وخطة التنفيذ، ثم تلا ذلك ورشة «الهوية والولاء والانتماء قِيَم وطنية عليا».