«إكس» تتحول إلى «تطبيق شامل لكل شيء»

أطلقت منصة «إكس» خدمة تتيح فتح حسابات تدرّ فوائد على المستخدمين، إلى جانب خدمة للدفع المباشر بين الأفراد، في خطوة استراتيجية جديدة نحو تحويل المنصة إلى «تطبيق شامل لكل شيء»، وفق رؤية مالكها، إيلون ماسك.

ويتضمن هذا المنتج المجاني، والمتاح حصرياً لمشتركي خدمة الاشتراك المتميّزة «X Premium» المدفوعة في الولايات المتحدة، بطاقة خصم مباشر من «فيزا»، ويوفر معدل فائدة يصل إلى 6%، بحسب بيان صدر بهذا الشأن.

ومن الناحية الفنية، تتم استضافة هذه الحسابات من جانب بنك «كروس ريفر»، وهو مصرف مقره نيوجيرسي، ومتخصص في تقديم الخدمات لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة، العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت.

وتخضع هذه المؤسسة المالية لرقابة «المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع» في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي توفر تأميناً على الودائع يصل إلى 250 ألف دولار لكل عميل.

وبفضل آلية لتوزيع الأموال على بنوك متعددة ضمن شبكة واحدة، تستطيع منصة «إكس» ضمان ودائع تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل مستخدم.

كما سيتمكن أصحاب حسابات الإيداع في «إكس» من إجراء عمليات دفع فورية ومجانية لمستخدمين آخرين على المنصة.