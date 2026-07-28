واقعة نادرة في مصر.. شاب يحضر الثعبان الذي لدغه إلى المستشفى للتعرف على نوعه

في واقعة غير معتادة شهدها مستشفى نجع حمادي بمحافظة قنا جنوب مصر، توجه شاب يبلغ من العمر 36 عاماً إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه للدغة ثعبان، لكنه لم يصل بمفرده، إذ كان يحمل الثعبان داخل كيس بلاستيكي لمساعدة الأطباء في تحديد نوعه.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للثعبان داخل كيس شفاف بالمستشفى، وسط تفاعل واسع من المتابعين، الذين أبدوا دهشتهم من تصرف الشاب ووصفوا الواقعة بالغريبة والطريفة.

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام المصرية؛ أوضح الشاب للفريق الطبي أن سبب احتفاظه بالثعبان وإحضاره معه رغم الألم الناتج عن اللدغة، هو هدف تمكين الأطباء من التعرف على نوعه واختيار الإجراء العلاجي المناسب.

وأثارت الواقعة اهتمام الطاقم الطبي، حيث ساعد وجود الثعبان في سرعة تحديد فصيلته، إلى جانب الفحص السريري والتقييم الطبي لحالة الشاب، ما أسهم في اتخاذ التدخلات العلاجية اللازمة.

وبعد تلقي الإسعافات المطلوبة وإجراء الفحوص الطبية، تحسنت حالة الشاب واستقرت، وغادر المستشفى عقب الاطمئنان على سلامته.