إيطاليا تسجل أدنى معدل مواليد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

سجل معدل المواليد في إيطاليا العام الماضي أقل معدل له، وذلك أكثر من أي فترة زمنية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني في روما اليوم الثلاثاء، بأن عدد المواليد انخفض مرة أخرى إلى 355 ألفاً فقط، بانخفاض بلغت نسبته 9.3٪ عن العام السابق.

ووفقا للمكتب، أصبح معدل الإنجاب في إيطاليا، 1,14 طفلاً لكل امرأة.

وعلى سبيل المقارنة، في ذروة طفرة المواليد بعد الحرب، في 1964، تم تسجيل مليون و35 ألفاً و207 حالات ولادة، بمتوسط 2,7 طفلاً لكل امرأة.

ولطالما كان انخفاض معدل المواليد في إيطاليا، أحد أبرز المشكلات التي تواجه إيطاليا.

وداخل أوروبا، يوجد عدد قليل فقط من الدول مثل إسبانيا ومالطا لديها معدلات مواليد أقل.

وفي ألمانيا، بلغ معدل المواليد 1,32 طفلاً لكل امرأة في 2025، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي.