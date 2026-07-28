نجا هو وماتت هي.. رجل يسقط من الطابق الـ12 على امرأة كانت تمشي في الشارع

لقيت امرأة يابانية مصرعها بعدما سقط عليها رجل من مبنى سكني في وسط اليابان، فيما نجا الرجل من السقوط، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وسقط شينسي تاغوتشي من مبنى مكوّن من 12 طابقاً في حي ساكاي بمدينة ناغويا، خلال الساعات الأولى من الصباح، ليرتطم بالمرأة التي كانت تسير على الرصيف أسفل المبنى، والتي عُرفت باسم هورا إينابا، بحسب ما نقلته وكالة كيودو نيوز وصحيفة جابان توداي.

ونُقلت المرأة، البالغة من العمر 23 عاماً، والرجل، البالغ 29 عاماً، إلى المستشفى عقب الحادث الذي وقع نحو الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، إلا أن المرأة فارقت الحياة عند الساعة 5:30 صباحاً متأثرة بإصابتها الناتجة عن صدمة نزفية.

ولا يزال تاغوتشي فاقداً للوعي وفي حالة حرجة، فيما لم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد قفز من المبنى أم أنه سقط بشكل عرضي. وأظهرت لقطات من موقع الحادث وجود شرطي يقف أمام منطقة طُوّقت بشريط أمني ومخاريط مرورية، كما أظهرت صور أخرى نشرتها شبكة يابانية حذاءً بكعب عالٍ ملقى على الرصيف.

ويقع موقع الحادث بالقرب من الطريق الدائري السريع في وسط مدينة ناغويا، وهي منطقة تشتهر بكثافة حركة المشاة، وتضم العديد من المتاجر والمرافق الترفيهية.

وتجري شرطة محافظة آيتشي تحقيقاً في ملابسات الحادث، في محاولة لتحديد كيفية سقوط الرجل والأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المأساة.