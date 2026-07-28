49 ألف نملة في أطباق الزبائن.. صاحب مطعم شهير يواجه السجن بسبب حلوى غريبة

طالب الادعاء العام في كوريا الجنوبية محكمةً بسجن مالك مطعم حائز نجمة ميشلان لمدة عام، بعد اتهامه بتقديم حلوى مغطاة بالنمل للزبائن، في مخالفة لقانون سلامة الغذاء المحلي الذي لا يسمح باستخدام هذا النوع من الحشرات كمكوّن غذائي.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن طلب الادعاء تضمن أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 20 مليون وون كوري (نحو 13,372 دولاراً) على الشركة المشغّلة للمطعم، بعد توجيه تهمة انتهاك قانون سلامة الغذاء إلى المالك والشركة.

وبدأت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية تحقيقاً في القضية بعد رصد منشورات على المدونات ومنصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تقديم أطباق تحتوي على النمل، وليس نتيجة عملية تفتيش روتينية.

ويُذكر أن المطعم، الحائز نجمتين من ميشلان، قدّم حلوى سوربيه مزينة بالنمل لزبائن طلبوا هذه التجربة غير المعتادة.

وبموجب القوانين الكورية الجنوبية، يُسمح باستخدام 10 أنواع فقط من الحشرات كمكونات غذائية، من بينها الجراد ودودة الوجبة وشرانق دودة القز، فيما لا يُعد النمل من الحشرات المعتمدة للاستهلاك الغذائي.

وأوضحت وزارة سلامة الغذاء والدواء أن الشركات الراغبة في استخدام حشرات غير مدرجة ضمن القائمة المعتمدة يتعين عليها الحصول أولاً على موافقة مؤقتة، وهو إجراء لم يتبعه المطعم. وتصل العقوبة القصوى لمخالفة القانون إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 50 مليون وون كوري (نحو 34,033 دولاراً).

ويزعم الادعاء أن المطعم استورد نملًا مجففاً من الولايات المتحدة وتايلاند منذ عام 2021، واستخدمه في أطباقه على مدى نحو أربع سنوات، حيث بيعت الحلوى المغطاة بالنمل نحو 12,200 مرة، محققة إيرادات إجمالية بلغت حوالي 120 مليون وون كوري (نحو 81,098 دولاراً). وقدّر الادعاء أن إجمالي عدد النمل المستخدم بلغ نحو 49 ألف نملة.

من جانبه، طعن المطعم في هذه الأرقام أمام المحكمة، مؤكداً أن نحو 60% فقط من الزبائن وافقوا على إضافة النمل إلى الحلوى عند تقديمها، ما يجعل تقديرات الادعاء مبالغاً فيها، بحسب دفاعه.

وأشار المطعم أيضاً إلى أن النمل لم يكن مستخدماً في جميع أطباق القائمة المكونة من 15 طبقاً، بل في عدد محدود منها، لافتاً إلى أن بعض المطاعم في دول مثل الدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا تستخدم النمل ضمن مكوناتها الغذائية.

وأوضح القائمون على المطعم للمدعين العامين أن الطاهي استخدم النمل لإضافة نكهة حمضية إلى بعض الأطباق خلال فترات عمله في الولايات المتحدة وأوروبا، وأنه لم يكن على علم بأن استخدامه مخالف للقانون في كوريا الجنوبية.